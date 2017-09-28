Умер легендарный Хью Хефнер - основатель журнала Playboy

Создатель одного из самых узнаваемых в мире брендов скончался на 92-м году жизни

КИШИНЕВ, 28 сен — Sputnik. Сегодня стало известно, что умер основатель легендарного журнала эротического содержания Playboy — Хью Хефнер.

American Icon and Playboy Founder, Hugh M. Hefner passed away today. He was 91. #RIPHef pic.twitter.com/tCLa2iNXa4 — Playboy (@Playboy) 28 сентября 2017 г.

​"Культовая фигура Америки и основатель Playboy Хью М. Хефнер ушел из жизни сегодня. Ему был 91 год", — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте журнала.

Представитель Playboy Enterprises подтвердил кончину Хефнера.

© REUTERS/ Ethan Miller Хью М. Хефнер

"Хью М. Хефнер, икона Америки, представивший журнал Playboy миру и превративший компанию в один из самых узнаваемых мировых брендов в истории, мирно ушел из жизни сегодня в результате естественных причин в своем доме, особняке Playboy, в окружении родных и близких", — говорится в заявлении.

Около года назад в СМИ обнародовали информацию о болезни Хефнера. Но тогда он опроверг эти сведения.

© REUTERS/ Создатель одного из самых узнаваемых в мире брендов скончался на 92-м году жизни.

"Хотелось бы, чтобы таблоиды проинформировали меня немного раньше, что я болен. Я тогда отменил бы планы на выходные", — написал он в Twitter.

Первый номер журнала Playboy появился на свет 51-тысячным тиражом в декабре 1953 года. В настоящее время он выпускается по всему миру на различных языках. Русская версия журнала выходит с 1995 года.