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Брижит Бардо

Сегодня Брижит Бардо 83 года: и Бог создал женщину

CC BY-SA 2.0 / Chris Lexow / Brigitte Bardot in Cannes, 1950
Культура
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19910

Сегодня даже дом, в котором живет знаменитая актриса в Сан-Тропе (где, кстати, снималась кинолента "И Бог создал женщину), принадлежит ней ей, а фонду защиты животных

Располагайтесь поудобней. Не стесняйтесь, наливайте чаю или кофе. Прежде чем перейти к теме сегодняшней колонки, предлагаю ненадолго погрузиться в воспоминания. Согласитесь, иногда незначительная деталь, напомнив о себе, способна на весь день поднять настроение.

В школьные годы мои одноклассницы обожали собирать фотографии киноактеров и киноактрис. Помимо всего прочего, это был своего рода капитал. При желании снимок можно было на что-то обменять. Обычно на другой, который в твоей коллекции отсутствовал. Порой обмены принимали широкий размах, затрагивая и подружек из параллельных классов.

Мальчишки на все это смотрели немного свысока, хотя, если уж честно, испытывали в глубине души неподдельный интерес. К фотографиям актрис. Особенно зарубежных.

Брижит Бардо
CC0 / автор неизвестен / Brigitte Bardot in 1959
Брижит Бардо

Это было одно из немногих занятий, которое, не получив санкции свыше, не осуждалось всевидящим педагогическим коллективом, пионерской организацией и комсомолом. Что, полагаю, было несколько опрометчиво с их стороны. Конечно, ни девочки, ни мальчики не знали тогда слова "секс", однако влечение к противоположному полу испытывали. А фотографии эти, манерой подачи в корне отличавшиеся от остальной визуальной продукции, при богатом воображении легко могли вызвать запрещенные эмоции.

Не случайно у девочек в коллекции непременно присутствовали, как сказали бы сейчас, секс-символы – от Тарзана (это, скорее, для поколения наших мам) до Жана Маре и Алена Делона. А у мальчишек выше всего ценились снимки…

Ну вот мы и подобрались к теме. Сегодня как раз день рождения у одного из наиболее значимых секс-символов прошлого века.

83 года исполнилось Брижит Бардо!

ББ, как называли ее восторженные фанаты. Слегка напоминает Грузию, где издревле самых выдающихся называли только по имени. Верико – понятно, что это о Верико Анджапаридзе. Софико – значит, о Софико Чиаурели…

Но ББ, согласитесь, предел лапидарности. Другой – только ММ. Мерлин Монро.

Обе слепили культовый образ, с прототипом имеющий мало общего. Впрочем, это больше о ММ. Брижит Бардо была не особенно склонна подчиняться и оправдывать общественные ожидания. Вела себя более вызывающе. И… более естественно! Да, да, пожалуй, именно естественность и воспринималась как вызов.

Вплоть до того, что ее либо страстно любили, либо люто ненавидели. Были случаи, когда возмущенные женщины набрасывались на нее, готовые растерзать за то, что она отобрала у них всех мужчин мира.

При этом сама Брижит никогда не скрывала, что не считает себя красивой. Действительно – большой рот, чуть косые глаза. Правда, в погоне за красотой (или, скорее, за мужчинами) женщины до сих пор надувают под нее губы и меняют разрез глаз. Потому что от ББ, словно фонтаны брызг, разлетались магнетические флюиды, пробуждавшие в представителях противоположного пола полудикие первородные чувства, о которых мечтает любая женщина.

Ее уникальность в том и состоит, что она сумела, поломав нудные пуританские стереотипы, сделать кумиром миллионов не принцессу, а доступное и соблазнительное юное создание, открытое для земной любви и умеющее радоваться жизни.

Потому я и начал с ее фотографий. Мальчишками мы охотились за ними. Затаскали невесть откуда взявшийся польский журнал "Еkran". Это был другой, незнакомый, но заманчивый мир. Какое счастье, что у наших киноначальников хватило ума, чтобы не закупать фильм "И Бог создал женщину". Вряд ли выросшие в муштре мужские массы в Союзе были к такому готовы.

Я смотрел его, когда мировая сексуальная революция все без разбору сделала приличным и доступным. Естественно, фильм уже не мог произвести такого эффекта, как когда впервые вышел на экраны. Однако мне казалось, я в состоянии понять, как он взорвал традиционное общество…

А самое удивительное, что будучи на редкость женственной и сексапильной, Брижит Бардо оказалась необыкновенно волевой, целеустремленной и мужественной особой. Она сотни раз могла стать счастливой в привычном понимании. Для этого достаточно было просто остановиться и ничего не делать. Например, выйти замуж, оставаясь в привычном социальном кругу – претендентов на руку дочери крупнейшего во Франции предпринимателя нашлось бы сколько угодно. Или, завершив кинокарьеру, жить на заработанные деньги в свое удовольствие. Как другие члены семьи. Как родители, сестра. Как родной сын и внучки.

Это не по ней. Неугомонный ген, отличающий ее от всех остальных, не позволяет успокоиться, бесцветно затеряться в рутине. Она распродала все свое имущество, драгоценности и вложила средства в защиту животных. Возможно, Брижит совершенно права, веря в преданность одних лишь четвероногих питомцев и замечая: "Собака приносит боль, лишь когда умирает".

Сегодня даже дом, в котором она живет в Сан-Тропе (где, кстати, снималась кинолента "И Бог создал женщину) принадлежит ней ей, а фонду защиты животных.

Счастлива ли она? Женщина, которая о своей всемирной популярности с горечью говорит: "Весь мир или никто – это одно и то же"?!

Однозначно полагаю, что счастлива. Потому что сумела прожить свою жизнь не только насыщенно, но и так, как сочла правильным. Ни от кого не завися и ничего ни от кого не требуя…

А нам подарила счастливую возможность наслаждаться воспоминаниями.

Дай Бог нестареющей ББ сил и здоровья на ее благородном поприще!

А вам хорошего дня!

Гоги Вардзиели, Sputnik Грузия

Теги:
день рождения, Брижит Бардо
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