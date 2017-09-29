Найден эскиз портрета обнаженной Джоконды

​Нарисованный углем портрет женщины, известной как "Монна Ванна", хранился в коллекции произведений искусства времен Возрождения в музее Конде во дворце Шантийи.

КИШИНЕВ, 29 сен — Sputnik. Эксперты предполагают, что найденный во Франции портрет обнаженной женщины — набросок работы Леонардо да Винчи "Мона Лиза", сообщает РИА Новости со ссылкой на The Telegraph.

​Нарисованный углем портрет женщины, известной как "Монна Ванна", хранился в коллекции произведений искусства времен Возрождения в музее Конде во дворце Шантийи. Ранее считалось, что он был только выполнен в мастерской да Винчи, однако по итогам экспертизы в Лувре французские эксперты обнаружили, что портрет мог быть написан самим художником.

"Это не бледная копия (Джоконды — прим.ред.). То, что мы видим, создавалось одновременно с "Моной Лизой" ближе к концу жизни да Винчи. Весьма вероятно, что это эскиз для картины маслом", — утверждает куратор музея Конде Матье Дельдик.

По его словам, оба портрета одинакового размера, а руки и тела "Моны Лизы" и "Монны Ванны" практически идентичны.

Эксперты также подтвердили, что рисунок был сделан в годы жизни Леонардо да Винчи. Однако было отмечено, что штриховка в верхнем углу работы выполнена правой рукой, в то время как, по известным данным, итальянский художник был левшой, поэтому специалисты пока осторожны в своих оценках.