КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik. Ведущий программы "Потерянные шедевры" на британском канале BBC Four, доктор Бендор Гровенор обнаружил портрет герцога Бекингема кисти известного фламандского живописца Питера Пауля Рубенса, сообщает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на BBC. Работу художника XVII века обнаружили в неожиданном месте спустя 400 лет после ее создания.

"Возможность обнаружить портрет ключевой фигуры в британской истории работы одного из величайших художников, которые когда-либо жили, захватывает", — заявил Гровенор о своей находке.

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Перекрашенный неизвестным художником фон портрета, а также покрывшие его за долгое время загрязнения на длительное время убедили кураторов Музея Глазго, где хранилось полотно, в том, что это лишь копия оригинала, сделанная после смерти Рубенса. Дальнейший анализ дерева, на котором написан портрет герцога в дублете с кружевным воротником, подтвердил, что работа датируется примерно 1625 годом и имеет все характерные для других полотен художника особенности. Очистка верхнего слоя и рентгеновские снимки окончательно убедили специалистов в том, что картина оригинал.

Портрет первого герцога Бекингема Джорджа Вильерса был признан подлинным и директором Дома Рубенса в Антверпене Бен ван Бенеденом, который отметил, что работа во многом раскрывает творческий метод Рубенса в жанре портрета.

28 сентября портрет был выставлен в Художественной галерее Келвингроув в Глазго.