Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис телевидения

КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik. Американский журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг десяти самых высокооплачиваемых актрис телевидения.

© Sputnik/ Екатерина Чеснокова Forbes составил топ самых высокооплачиваемых актрис в мире в 2017 году

Лидером рейтинга стала уроженка Колумбии, актриса София Вергара. Она занимает первую позицию уже шестой год подряд. За последние 12 месяцев артистка заработала 41,5 миллиона долларов. Вергара исполняет одну из главных ролей в ситкоме "Американская семейка", который выходит на экраны с 2009 года.

На втором месте — звезда комедийного телесериала "Теория Большого взрыва" Кейли Куоко. В 2017-м актриса заработала 26 миллионов долларов.

На третьей строчке — Минди Калинг, известная всему миру ролью в сериале "Офис". Она заработала 13 миллионов долларов.

В топ-десять также вошли актрисы Эллен Помпео, Маришка Харгитей, Джули Боуэн, Керри Вашингтон, Приянка Чопра и Робин Райт.

© Sputnik/ Екатерина Чеснокова Премьера фильма Марка Уэбба "Новый Человек - паук"

Артистка Поли Перретт, снявшаяся в криминальной драме "Морская полиция", завершает список с 8,5 миллиона долларов.

В августе Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актрис полнометражных фильмов, сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на сайт издания. Первое место заняла Эмма Стоун, заработавшая в этом году 26 миллионов долларов.