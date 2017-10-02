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"Мыльная опера": от порошка Oxydol до культового маразма

© Sputnik/ Сергей Венявский
Культура
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Рассуждения о телевизионном жанре, носящем "говорящее" имя "мыльная опера" - как противостоять безудержному напору столь популярного во всем мире "искусства"

Гоги Вардзиели, Sputnik Грузия

Если честно, проснулся я с трудом. Буквально за уши вытаскивал себя из кровати. А все проклятый сериал…

Вчера чин-чинарем работаю на компьютере, шарю по Интернету. А он возьми и вылези, на мою голову! Думал, отвлекусь минут на пять, передохну. Как же! Затянуло, словно в омут. Хорошо еще, актеры оказались не ахти. Да и сам сюжет…

А ведь я, скажу вам, человек в меру серьезный и образованный. Потому и злюсь. Но поделать ничего не могу. Понимаю, ни уму ни сердцу. А вот цепляет. Мозг наш, к несчастью, субстанция весьма своеобразная. Думать заставляешь с трудом, а как расслабиться – только дай волю.

Персонаж Тирион Ланнистер в кадре из телесериала Игра престолов
© AP Photo / HBO, Helen Sloan
Создатели сериала "Игры престолов" запутают зрителей разными финалами

Сериал для него – просто подарок с небес. Пик обывательской цивилизованности. Даже бульварное чтиво требует напряжения – буквы-то надо как-то разобрать и сложить. А с экрана все, будто на тарелочке. И голубой каемочки не требуется. Запутались, не поняли? Вы, главное, не дергайтесь, ждите, затаив дыхание, и вам разжуют. В какой серии?

О, вот это замечательный вопрос! Настройтесь на то, что тянуть будут, пока тянется. То есть, пока критическая масса зрителей не пригрозит переключиться на другой канал. Тогда, наконец, подкинут долгожданную сахарную косточку. Правда, тут же ее отнимут и начнут дразнить новой. Так серия за серией, сезон за сезоном, пока не выжмут все соки.

Крайне эффективный, надо заметить, художественный прием. В основе него – серьезный научный подход. Есть и название – клиффхэнгер. Это когда интрига обрывается на самом захватывающем моменте. Ну а дальше все зависит от изощренности и – давайте уж будем справедливы – от мастерства режиссера и сценаристов. Только винить их не в чем. Никто из них за шиворот нас к экрану не тащит.

Первая так называемая "мыльная опера" появилась в телеэфире 2 октября 1946 года. Запись вести тогда еще не умели. Полтора месяца шоу шло "вживую". Успех превзошел все ожидания. Другого, впрочем, и не ждали. Опыт постановок на радио показал, что в дневное время их слушают почти все американские домохозяйки.

Кстати, название "мыльная опера" оттуда и пошло. Предприимчивые агенты фирмы "Procter&Gamble", воспользовавшись ярко выраженным составом аудитории, решили рекламировать в таких радио-шоу мыльный порошок Oxydol. Объем продаж возрос в разы. Конкуренты на рынке моющих средств тут же кинулись вдогонку. К вящему удовольствию владельцев радиосетей.

Откуда появилось слово "опера", установить сложнее. Считается, будто оно исходит из мелодраматического содержания шоу. Мне же представляется, что критик, столь удачно пустивший этот термин в оборот, решил в иронической форме подчеркнуть всю глубину и серьезность пристрастий американских женщин, в те годы преимущественного занимавшихся домашним хозяйством и фактически лишенных других развлечений.

Кадр из сериала Игра престолов
© AP Photo / HBO, Keith Bernstein
Тест на знание сериала "Игра престолов"

Так или иначе, к 1940 году "мыльные" радио-шоу занимали уже до 90% дневного коммерческого эфира. Так что, телевизионные сериалы были запущены на предварительно отменно укатанную почву. Они появились, как бы, "навстречу пожеланиям трудящихся". И "американские трудящиеся" не подвели телевизионных боссов. Пожалуй, ни в чем другом интересы телезрителей, промышленно-торговых корпораций и телекомпаний, включая артистов, получающих шанс на продолжительную трудовую выживаемость, не сливались в столь тесном полюбовном единстве.

Надо полагать, именно это обстоятельство предопределило небывало долгую жизнь жанра и его великое многообразие. Несмотря на язвительные замечания эстетствующих критиков и отдельных интеллектуалов, а также предостережения некоторых психологов и психиатров, телевизионные "мыльные оперы" с переменным, но достаточно стабильным успехом продолжают шагать по миру.

Люди моего поколения хорошо помнят выход в 1973 году на экраны первого советского многосерийного телефильма – "Семнадцать мгновений весны". Своими 12-ю сериями он безнадежно уступал американским по продолжительности. Зато в нем были заняты не пытающиеся утвердиться в профессии начинающие актеры, а лучшие советские кинозвезды, включая Вячеслава Тихонова в главной роли. И снят этот сериал был по всем законам художественного кино.

Запомнился и следующий, с не менее острой интригой, вышедший аж через 11 лет – "ТАСС уполномочен заявить". Среди звезд – все тот же Тихонов. Правда, серий меньше – 10, и класс чуть пониже. Зато в одной из главных ролей – наш соотечественник Вахтанг Кикабидзе.

Сегодня на постсоветском пространстве научились штамповать и "мыло". Чтобы, как говорится, дешево и сердито (в плане рекламы). Однако я заметил, стоит нашим "мыловарам" отказаться от образного языка художественной ленты, как сразу бросается в глаза, что штампы не те. Они уступают не только американским, но и резко пошедшим в гору мексиканским, бразильским, аргентинским.

Между прочим, "Рабыня Изаура" и "Просто Мария" – вершина стиля для весьма многочисленной прослойки телезрительниц. Ну а с "богатыми", которые "тоже плачут", рыдала вся наша неискушенная телеаудитория. Теперь их место заняли турецкие сериалы. Следует заметить, сделаны они для данного жанра достаточно талантливо и в полном соответствии с его законами. Включая мастерски вписанную в сюжетную канву идеологическую и пропагандистскую составляющую.

Вернемся, однако, к классической "мыльной опере". Не могу не упомянуть, что самым продолжительным и внушительным по всем параметрам стал сериал "Путеводный свет". Он начинался в 1930 году как радиоинсценировка и в 1952-м перерос в телешоу на канале CBS. Последняя серия была показана 18 сентября 2009 года. Это "мыльное оперище" по праву побило все мыслимые рекорды. За 72 года было произведено 18262 серии общей продолжительностью 169 дней 10 часов 15 минут. Сериал 375 раз был номинирован и удостоился 98 наград. В общей сложности в нем оказалось занято около 730 актеров.

Спросите мое мнение? Как благодарный зритель я не против сериалов. Но как гражданин категорически против подавления личности и эксплуатации человеческих слабостей. Суть подлинного искусства в том, что язык его хоть и не прост, но очень лаконичен, стимулирует работу мысли и интеллектуальный рост.

Впрочем, насколько мне известно, никто из идеологов и творцов "мыльной оперы" никогда не называл ее искусством.

А в таком случае, прошу прощения, мои дорогие, телевизионный пульт в ваших руках.

Удачного вам дня!

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Теги:
сериал, мыльная опера, кино
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