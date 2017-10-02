Sting - выберите лучшую песню британского музыканта

Sting написал 296 саундтреков, сыграл в 26 фильмах и был продюсером кинокартины "Как узнать святых". В день рождения популярного певца Sputnik Грузия предлагает вспомнить его самые популярные треки и проголосовать за самую любимую композицию.
Сегодня, 2 октября, свой 66-й день рождения отмечает Гордон Мэттью Томас Самнер, более известный как исполнитель Sting
Sting написал 296 саундтреков, сыграл в 26 фильмах и был продюсером кинокартины "Как узнать святых". В день рождения популярного певца Sputnik Грузия предлагает вспомнить его самые популярные треки и проголосовать за самую любимую композицию.
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