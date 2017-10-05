Нобелевская премия по литературе 2017 года присуждена Кадзуо Исигуро

КИШИНЕВ, 5 окт — Sputnik. Кадзуо Исигуро — писатель яплонского происхождения из Великобритании стал лауреатом Нобелевской премии по литературе 2017 года за творчество, полное большой эмоциональной силы.
Об этом в четверг в Стокгольме объявила постоянный секретарь Шведской академии, отвечающей за присуждение награды, Сара Даниус.
Исигуро — автор романов "Остаток дня", "Не отпуская меня", "Погребенный исполин".
Премия по литературе является одной из пяти наград, завещанных в самом конце XIX века шведским промышленником и изобретателем Альфредом Нобелем.
Церемония награждения проходит по традиции в Стокгольме 10 декабря в день кончины основателя Нобелевских премий.
Сумма каждой из Нобелевских премий в 2017 году составляет 9 миллионов шведских крон (около одного миллиона долларов США).