Нобелевская премия по литературе 2017 года присуждена Кадзуо Исигуро

Автор японского происхождения, известный в том числе по экранизациям своих произведений, был награжден Нобелевской премией по литературе за 2017 год.

КИШИНЕВ, 5 окт — Sputnik. Кадзуо Исигуро — писатель яплонского происхождения из Великобритании стал лауреатом Нобелевской премии по литературе 2017 года за творчество, полное большой эмоциональной силы.

© REUTERS/ Brendan McDermid Стали известны обладатели Нобелевской премии по химии

Об этом в четверг в Стокгольме объявила постоянный секретарь Шведской академии, отвечающей за присуждение награды, Сара Даниус.

Исигуро — автор романов "Остаток дня", "Не отпуская меня", "Погребенный исполин".

Премия по литературе является одной из пяти наград, завещанных в самом конце XIX века шведским промышленником и изобретателем Альфредом Нобелем.

Церемония награждения проходит по традиции в Стокгольме 10 декабря в день кончины основателя Нобелевских премий.

Сумма каждой из Нобелевских премий в 2017 году составляет 9 миллионов шведских крон (около одного миллиона долларов США).

© Sputnik/ Нобелевская премия



