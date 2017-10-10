В Болграде открыли памятник генералу Инзову

КИШИНЕВ, 10 окт — Sputnik. В городе Болграде Одесской области — неофициальной столице бессарабских болгар — был открыт памятник российскому генералу Ивану Инзову.

В первой половине XIX века этот военачальник был попечителем иностранных колонистов, расселявшихся в Новороссийской губернии, в частности, в Бессарабской области, в основном из-за преследований со стороны Османской империи на их исторической родине. А в годы ссылки Александра Пушкина в Бессарабии Инзов, живший в Кишиневе, стал покровителем и другом ссыльного поэта.

© Sputnik/ Николай Пашин Зигзаги судьбы прадеда Пушкина – рука валашского вельможи

Памятник Инзову уже устанавливался в центре Болграда в 1911 году. Но после вхождения Бессарабии в состав Королевства Румыния новые власти его демонтировали. Теперь историческая справедливость восторжествовала.

Известный украинский скульптор Александр Токарев изготовил бюст Инзова.

На открытие монумента прибыла также башкан Гагаузии Ирина Влах.

Предок Пушкина обязан своим спасением господарям Молдовы и Валахии>>>

Болградский памятник Инзову — уже второй монумент этой личности на юге Одесской области. Первый был открыт в районном центре Тарутино.

Чем еще знаменит Инзов, а также о том, почему соборы в Кишиневе и Болграде почти двойники, узнайте здесь >>>