Во Франции умер известный комедийный актер

Актер запомнился ролями в цикле об Анжелике, а также в "Высоком блондине в черном ботинке" и другими

КИШИНЕВ, 10 окт — Sputnik. Популярный французский киноактер Жан Рошфор скончался в Париже в возрасте 87 лет, передает Sputnik Беларусь с ссылкой на французские СМИ.

Рошфор скончался в столичной больнице, в которой он находился с августа.

Актер сыграл роли в десятках фильмов, большинство из них комедии и приключения. На постсоветском пространстве он запомнился ролями в цикле об Анжелике, а также в "Железной маске", "Насмешке", "Танго" и других.

Как комедийный актер Рошфор известен ролями в "Высоком блондине в черном ботинке", "Астерикс и Обеликс" и других. Также Рошфор играл и в театре.

Он трижды становился обладателем главной французской кинонаграды — премии "Сезар".