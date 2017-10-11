Скандал в Голливуде: Джоли и Пэлтроу рассказали о домогательствах

Анджелина Джоли заявила, что у нее был "плохой опыт с Харви Вайнштейном в юности", после которого она решила больше никогда с ним не связываться

КИШИНЕВ, 11 окт — Sputnik. Американские актрисы Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу признались, что пережили сексуальные домогательства со стороны продюсера Харви Вайнштейн, отмечает Sputnik Армения.

"У меня был плохой опыт с Харви Вайнштейном в молодости. В результате я решила никогда больше с ним не работать и предостерегала тех, кто собирался с ним сотрудничать", — поведала Джоли.

В свою очередь Пэлтроу заявила, что сотрудничала с Вайнштейном, когда ей было 22 года, во время съемок в фильме "Эмма".

Она утверждает, что продюсер в своем номере в отеле трогал ее и "предлагал пройти в спальню для массажа".

© Sputnik/ Алексей Петров Бред Питт и Анджелина Джоли: развод заглох

Актриса отказалась, и Вайнштейн якобы угрожал ей, чтобы она никому не рассказывала об инциденте.

В понедельник стало известно, что продюсерская компания The Weinstein Co уволила сопредседателя Вайнштейна после того, как его обвинили в сексуальных домогательствах.

О сексуальных домогательствах продюсера также рассказали другие актрисы, в том числе американская актриса Розанна Аркетт, снявшаяся в фильме "Криминальное чтиво", известная французская актриса Жюдит Годреш и американская актриса Кэтрин Кендалл.