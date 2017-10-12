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Картина Да Винчи Спаситель мира, архивное фото

Последнюю картину Да Винчи "Спаситель мира" продадут от $100 млн

© REUTERS/ HANDOUT
Культура
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Картина "Спаситель мира" ("Salvator Mundi") - последняя из найденных в частных коллекциях работ итальянского мастера

КИШИНЕВ, 12 окт — Sputnik. Картину итальянского художника эпохи Возрождения Леонардо Да Винчи продадут на аукционе со стартовой ценной в сто миллионов долларов, сообщает Sputnik Беларусь.

"Спаситель мира" — портрет Иисуса кисти одного из самых известных классических мастеров. Сегодня эта картина — последняя из найденных в частных коллекциях работ Да Винчи.

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Как сообщают СМИ, картина вскоре будет продана на аукционе. Стартовая цена для "Спасителя мира" — от 100 миллионов долларов, а в каталоге аукционного дома Christie's портрет называют "святым Граалем среди картин старых мастеров".

Несколько лет назад американские издания сообщали о покупке картины российским бизнесменом Дмитрием Рыболовлевым. Почему "Спаситель мира" вновь выставлен на продажу, не уточняется.

"Salvator Mundi" — не только последняя из найденных, но и единственная картина Да Винчи, находящаяся в частном владении. Остальные полотна мастера находятся в десятках музеев мира.

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Если торги будут успешными, "Спаситель мира" войдет в список самых дорогих картин Да Винчи, находящихся в частных коллекциях. На данный момент самое дорогое полотно в мире — "Когда свадьба?" Поля Гогена, эту картину коллекционеры из Катара купили за 300 миллионов долларов. На открытых торгах пока пальма первенства принадлежит "Алжирским женщинам" Пабло Пикассо — цена превышала 179 миллионов долларов.

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Теги:
портрет Иисуса, "Спаситель мира", торги, аукционный дом Christie's, Леонардо Да Винчи
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