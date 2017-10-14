Арбенина и Сурганова могут воссоединиться

КИШИНЕВ, 14 окт — Sputnik. На концерте в честь 25-летия российской рок-группы "Ночные Снайперы" может произойти долгожданное воссоединение ее основательниц Дианы Арбениной и Светланы Сургановой. Об этом в ходе прямого эфира в Instagram сообщила Диана Арбенина.

На вопрос одного из пользователей "как насчет дуэта с Сургановой в честь юбилея?" лидер коллектива сказала: "Мы думаем над этим".

Поклонники тут же поспешили назвать такой дуэт сенсацией.

Лидер "Ночных снайперов" Диана Арбенина приготовит детям мамалыгу>>>

"Это будет правда жизни, в конце концов", — так прокомментировала возможное воссоединение сама Арбенина.

В ходе своего визита в Кишинев в июле этого года Сурганова сказала, что не против принять участие в юбилейном концерте группы "Ночные Снайперы", но, как уточнила она, "окончательное решение должна принимать Диана Арбенина".

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Диана Арбенина о Молдове: мне здесь нравится, я в вас влюблена

Коллектив "Ночные Снайперы" Арбенина и Сурганова образовали в Санкт-Петербурге в 1993 году. В декабре 2002 года группа рассталась с Сургановой, которая позже собрала свой коллектив "Сурганова и Оркестр". Поклонники "Ночных Снайперов" крайне болезненно восприняли такие изменения и очень долго ждали, когда основательницы группы, наконец, снова выйдут на одну сцену вместе.

Арбенина о молдавском языке и большом желании приехать в Кишинев>>>

Юбилейный тур группы "Ночные Снайперы" стартует уже в конце этого года. Как призналась ранее Арбенина, он будет очень насыщенным, по 15-20 выступлений в месяц. А самый масштабный концерт лидер рок-коллектива пообещала дать на площадке, где еще ни разу не выступала. Также она раздумывает над тем, чтобы в выступлении принял участие "Снайперский хор", состоящий из поклонников группы.

"Снайперский хор — отличное начинание. Думаю, что к юбилею мы что-нибудь придумаем", — сказал Арбенина.

Редкий концерт — уникальные фото: Сурганова выступила в Молдове>>>

А еще она пообещала, что скоро поклонники ее творчества услышат необычный дуэт на песню "Помолчим", вошедшюю в альбом "Выживут только влюбленные". Эту композицию Арбенина исполняла вместе со своим сыном Артемом на фестивале "Нашествие" в 2016 году.

А пока у "Ночных Снайперов" вышел новый сингл "Цой".