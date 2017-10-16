Стало известно, где пройдет детское "Евровидение" в 2018 году

На детском "Евровидении-2017", финал которого пройдет 26 ноября в столице Грузии, Беларусь представит Хелена Мерааи с песней "Я самая".

КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Европейский вещательный союз уведомил белорусскую сторону, что Беларусь в ноябре 2018 года вновь примет детское "Евровидение". Данная информация была озвучена эфире программы "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1".

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Sunstroke Project могут спеть с другими участниками Евровидения

Уже известна площадка, на которой пройдет конкурс — это "Минск-Арена", отмечает Sputnik Беларусь.

Как сообщили Sputnik в пресс-службе телеканала, по мнению руководящей группы конкурса, заявка Белтелерадиокомпании признана лучшей, и в итоге Беларусь становится хозяйкой детского "Евровидения-2018".

Беларусь уже имеет опыт проведения данного престижного форума. Европейский вещательный союз высоко оценил уровень подготовки и организации детского "Евровидения" в Минске в 2010 году, сказали в пресс-службе.