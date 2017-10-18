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Дробница с изображением евангелиста Луки

День памяти Святого Луки - житие, молитвы, традиции

© Sputnik/ Всеволод Тарасевич
Культура
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День памяти Святого апостола Луки, которого во всем христианском мире почитают как автора одного из четырех Евангелий, православная церковь празднует 18 (31 по новому стилю) октября

КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. Евангелист Лука в православной и католической традициях считается первым иконописцем и Святым-покровителем врачей и живописцев.

Святой Лука — апостол из числа 70-ти, сподвижник Святого апостола Павла, будучи врачом, считал вполне возможным совмещение обязанностей врача с высоким званием ученика Спасителя и евангелиста, отмечает Sputnik Грузия.

О происхождении Святого Луки в Библии ничего не сказано, а по преданию апостол происходил родом из просвещенной греческой среды и, возможно, был единственным автором Нового Завета нееврейского происхождения.

Из эскулапа в апостолы

Согласно житию, будущий евангелист родился в сирийском городе Антиохия (ныне город Антакья в Турции), в просвещенной греческой семье. Мальчика назвали Лука, что в переводе с латинского означает "свет".

С юных лет Лука посвятил себя науке — изучил иудейский закон, научился искусству врачевания и познакомился с греческой философией, прекрасно владея греческим и египетским языками.

Услышав о Христе, Лука прибыл в Палестину и здесь горячо воспринял христианское учение. Лука, в числе 70 учеников-апостолов был послан на первую проповедь о Царствии Небесном еще при земной жизни Иисуса.

Женщина у мощей Святого Луки в Свято-Троицком женском монастыре
© Sputnik/ Тарас Литвиненко
Женщина у мощей Святого Луки в Свято-Троицком женском монастыре

Лука присутствовал при распятии Христа, в числе немногих верных последователей. За свою преданность он одним из первых был сподоблен лицезреть воскресшего Спасителя – Христос явился ему и апостолу Клеопе по пути в селение Эммаус (ныне разрушенная арабская деревня Амвас близ Иерусалима).

Он был свидетелем мученической кончины первомученика Стефана и, вдохновленный его подвигом, решил начать свою проповедь на родине.

Апостол Лука принял участие во втором миссионерском путешествии апостола Павла, став его другом, учеником и врачом. От апостола же Павла получил благословение утвердить церковь в Македонии и никогда не оставлять своей проповеди.

После мученической кончины первоверховных апостолов Петра и Павла Святой Лука покинул Рим и путешествовал с проповедями по Греции, Италии, Македонии, Ливии и Египту.

Своей неутомимостью и твердостью в вере Лука снискал славу "второго апостола Павла". В Фивах (Верхний Египет) он содействовал устройству церквей, творил чудеса, исцелял, многих обратил в христианство.

Святой евангелист Лука. Настенная живопись в Грановитой палате Большого Кремлевского дворца.
© Sputnik/ Михаил Кулешов
Святой евангелист Лука. Настенная живопись в Грановитой палате Большого Кремлевского дворца.

Святой Лука принял мученическую смерть в возрасте 84-85 лет – он был распят на оливковом дереве в городе Фивы, по другой версии — в Ахайи (приморская область на севере Греции).

Честное тело его было погребено в Фивах, где мощи Святого, приносившие множество исцелений, находились до второй половины IV века, а потом были перенесены в столицу Восточной империи – Константинополь.

Мощи евангелиста и апостола Луки хранятся в Падуе в базилике Святой мученицы Иустины, а честная глава – в русском Свято-Пантелеимоновом монастыре на горе Афон в Греции.

Евангелист и иконописец

Евангелие от Луки – третья книга Нового Завета и третье из четырех канонических евангелий, в котором подробно повествуется о жизни и проповедях Христа, было написано им в 62-63 годах нашей эры в Риме под руководством апостола Павла.

Церковь святых Луки и Мартина в Риме.
© Sputnik/ Наталья Селиверстова
Церковь святых Луки и Мартина в Риме.

Свое Евангелие Лука начинает повествованием о служении отца Иоанна Предтечи, Святого Захарии, одного из ветхозаветных священников, которые обязаны были приносить в жертву Богу, между прочими приношениями, и тельцов. Поэтому на некоторых иконах при евангелисте Луке изображается телец.

В богословском содержании Евангелие от Луки отличается прежде всего учением о всеобщности спасения, совершенного Господом нашим Иисусом Христом, о вселенском значении евангельской проповеди.

Перу Святого Луки также принадлежит труд "Деяния Святых апостолов", рассказывающий о жизни, трудах, чудесах, проповедях учеников Христа, прежде всего апостола Павла, и о том, как устраивались первые христианские церкви.

Церковное предание приписывает апостолу Луке написание икон Божией Матери, поэтому его называют первым иконописцем и Святым-покровителем живописцев.

По преданию, евангелист Лука первый написал красками образ Пресвятой Богородицы, держащей на руках Своих Предвечного Младенца — Иисуса Христа, а потом написал и другие две иконы Пресвятой Богородицы и принес их на благоусмотрение Богоматери.

Открытие выставки картины Рогира ван дер Вейдена Святой Лука, рисующий Мадонну в Эрмитаже
© Sputnik/ Игорь Руссак
Открытие выставки картины Рогира ван дер Вейдена "Святой Лука, рисующий Мадонну" в Эрмитаже

Пречистая Дева Мария, увидев иконы, сказала: "Благодать Родившегося от Меня и Моя милость с сими иконами да будет".

Святой Лука также написал на досках и образы Святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Таким образом, от апостола и евангелиста Луки началось иконописание в мире.

О чем молятся

Апостола Луку почитают как покровителя врачей и целителей — ему молятся о помощи в исцелении от различных недугов, особенно при глазных болезнях. Святому люди также молятся о помощи в духовной жизни.

Евангелист Лука. Миниатюра из Остромирова Евангелия - рукописи середины XI века.
© Sputnik/ Михаил Озерский
Евангелист Лука. Миниатюра из Остромирова Евангелия - рукописи середины XI века.

Евангелисту полезно помолится перед тем, как читать духовные или богословские книги, чтобы легче понять скрытые мысли.

Апостол Лука является хорошим помощником и при иконописании.

Молитва

О, Святый Луко, Богом избранный и Материю Божиею благословенный, проповедниче по всей вселенней Евангелия Христова, мучениче и Апостоле, помощниче всем молитвенно призывающим тя, помози и нам, непотребным рабом Господним, яко мы по многим прегрешениям нашим обретаемся во тьме и сени смертней, отдалече от Бога отстоя. Чрез то стыдом посрамленные не имамы дерзновения Господа молити о прощении, призываем тя, великий светильниче Божий, яко пребывающаго в непреходящем Его свете, моли о нас Господа, да помилует нас.

Умоли Господа, Святый Луко, да обновит в нас страх Господень, он же любы привлекает, а грех отгоняет. Яко мы тако навыкли грешити по всях день и час, и во сне, яко не вемы слов Господа: бдите, яко не знаете часа, егда хочу приити, Он же может на всяк час призвати нас из сего привременного живота в вечный. Пробуди в нас, Святый Луко, страх и премудрость, о нихже святый царь и псалмопевец Давид рече. Да твоими молитвами получим покаяния слезы, имиже вси наши души от греха очистятся. Яко мы в духовной слепоте и дебелости суще не можем плакатися своего мертвеца, сиречь самих себе, многи же слезы, потоки слез потребно да пролием за множество содеянных грехов.

Помози нам, неразумным, да уразумеем Писание, еже ты сам списал еси, яко истинным разумом уразумеем истинная словеса, да бежим от греха, яко от огня, и вси силы приложим, да приблизит ны Бог. Да уразумеем, яко грех есть смерть, Бог же живот. Помози нам, святый Луко, да то уразумевше, очистимся от греха и прейдем из смерти в живот. Да будет нам Бог вся во всем. И ныне и во веки да пребудем близ Него. Дабы и нам, яко ти с Клеопою, егда путешествовали во Еммаус, сердце и душа трепетны быша от присутствия Его. Отнюдуже да снидет на ны мир небесный, к Царствию Небесному ны руководящий и радостны ны творящий, да возможем стрелы лукаваго, на всяк час в нас испущаемы, отгнати. С тем же получим и любы Божия, да руководит нас к вечному Отечеству, идеже вси силы небесные, вси святии, Мати Божия пред ними, Еяже благой лик в иконе тобою написанной, увековечен еси. Очи сердец наших да непрестанно взирают на ту лепоту и ею наслаждаются, да царит в нас Царство Небесное, в кое чаем молитвами твоими, святый Луко, преселитися, егда нас Господь призовет, да тамо вечно славим Бога во Святей Троице: Безначальнаго Отца, Единороднаго Сына и Пресвятаго Духа, во все бесконечные веки. Аминь.

Материал подготовлен на основе открытых источников

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День памяти Святого Луки, церковь
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