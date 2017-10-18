Москва прощается с актером Дмитрием Марьяновым

Прощание с актером Дмитрием Марьяновым, который скончался в понедельник на 48-м году жизни, началось в Москве

КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. Прощание с актером Дмитрием Марьяновым, который скончался в понедельник на 48-м году жизни, началось в Москве.

К столичному Дому кино выстроилась большая очередь поклонников артиста с цветами, одними из первых коллег по цеху пришли актеры Алексей Кортнев и Эдуард Радзюкевич, отмечает РИА Новости.

"Мы были однокурсниками и были очень дружны всю жизнь. Он останется в памяти настоящим мужчиной. Более светлого, более доброго человека я не встречал в своей жизни", — сказал Радзюкевич журналистам.

Похоронят Марьянова на Химкинском кладбище.

© Sputnik/ Алексей Куденко Прощание с актером Дмитрием Марьяновым

Марьянов скончался, предположительно, из-за оторвавшегося тромба. По словам друзей актера, он потерял сознание на даче в Подмосковье, знакомые вызвали скорую помощь, но она не приехала "по техническим причинам".

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Актера отвезли на частной машине в больницу, но врачи оказались бессильны.

СК России провел проверку по факту смерти Марьянова для оценки оперативности оказания ему медицинской помощи, по результатам которой было возбуждено уголовное дело.

Марьянов прославился, исполнив главную роль в фильме "Выше радуги". Актер входил в состав труппы театра "Ленком", играл в спектаклях "Юнона и Авось", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", в театре им. Моссовета играл в аншлаговом спектакле "Ladies night". Марьянов снялся в фильмах "Дорогая Елена Сергеевна", "Любовь", "День радио", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…", "Черный город", "Утесов", — в кино сыграл всего более 80 ролей, был одним из самых востребованных актеров своего поколения.