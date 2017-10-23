Роскошное платье Меланьи Трамп стало историей

Национальный музей американской истории пополнил свою коллекцию нарядов первых леди: 47-летняя Мелания Трамп также подарила свое белое платье музею.

КИШИНЕВ, 22 окт — Sputnik. Первая леди США Меланья Трампа подарила Смитсоновскому национальному музею американской истории платье, в котором она присутствовала на бале в честь инаугурации мужа на пост американского президента, сообщает Sputnik Армения.

© AFP/ Emmanuel Dunand Стиль Меланьи Трамп во время первого зарубежного турне 14

Согласно сложившейся традиции, американский лидер Дональд Трамп и его супруга Меланья исполнили совместный танец на торжественном балу в честь инаугурации вечером 20 января этого года.

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Свой первый танец новая президентская чета исполнила под песню "My Way" легендарного американского исполнителя Фрэнка Синатры.

Эскиз для этого платья цвета ванили с тонким красным поясом создал дизайнер Эрве Пьер в соавторстве с Меланьей Трамп.