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Знаменитый бразильский футболист Пеле (в центре), советские футболисты: нападающий Михаил Шалвович Месхи (1937-1991) (справа) и полузащитник Георгий Владимирович Сичинава (второй справа)

Пеле и Марадона: тест на культуру… и фанатизм

© Sputnik/
Культура
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Сегодня отмечается 77-летие Эдсона Арантиса ду Насименто – великого Пеле, который считается выдающимся спортсменом всех времен и народов

КИШИНЕВ, 23 окт — Sputnik. На свете два типа отношений к прославленным людьми. Нас в роли публики тоже можно поделить на две категории. Тех, кто восхищается чьим-то талантом и силой духа, старается примерить их на себя, чему-то научиться. И тех, кто уподобляет выдающегося человека живому идолу. Придумывает легенду, в которой сам же по мановению волшебной палочки мечтает стать героем…

Очевидно, что выбор во многом зависит от нашего социального положения, уровня культуры и образованности, если хотите, от степени собственной самореализованности. Тем не менее, столь же важно, какие черты характера и достоинства превалируют в самом герое, претендующем на своего рода эталон. Ведь это изначально отражается на наших предпочтениях.

В качестве иллюстрации обратимся к такой общедоступной и общепонятной (во всяком случае, всем так кажется) сфере, как спорт. К особо массовой его дисциплине – футболу, где каждый мнит себя знатоком.

Аргентинский футболист Диего Марадона держит в руках Кубок мира по футболу после победы Аргентины над сборной Германии со счетом 3:2 в финале чемпионата в Мехико, 1986 год
© AP Photo / Carlo Fumagalli
Аргентинский футболист Диего Марадона держит в руках Кубок мира по футболу после победы Аргентины над сборной Германии со счетом 3:2 в финале чемпионата в Мехико, 1986 год

Возможно, по этой причине в футболе сегодня уживаются два официально "коронованных" короля. Согласно версии футбольной комиссии ФИФА им является Эдсон Арантис ду Насименту. Это никто иной, как великий Пеле! А вот всенародное интернет-голосование на сайте того же ФИФА назвало лучшим футболистом ХХ века Диего Армандо Марадону. За которым, кстати, несмотря на огромную популярность, краткий и емкий псевдоним не закрепился.

Примечательно, что за Пеле проголосовало 72,8% специалистов. Марадона же не дотянул даже до второго места, пропустив вперед знаменитого форварда Альфредо Ди Стефано. А вот многомиллионная армия болельщиков безоговорочно предпочла Диего Марадону, отдав ему 53,6% голосов! После чего ФИФА и была вынуждена принять компромиссное решение, "короновав" обоих.

Не стану их сравнивать как мастеров мяча. Формально Пеле трижды становился чемпионом мира (он такой единственный), а Диего владел титулом лишь раз. Однако футбол – командный вид спорта, так что это не самый исчерпывающий аргумент. В остальном оба, как футболисты, достойны друг друга.

Как футболисты. Не как спортсмены. И не как личности.

Я не исключаю, что во многом именно человеческие пороки сделали Марадону в глазах его болельщиков популярней Пеле. Ущемленным условиями жизни людям в странах, где футбол – единственная радость, он кажется намного ближе и роднее. Диего такой, как многие из них. Оставив футбол, долго не мог найти себя. Питал слабость к наркотикам. Отсидел в тюрьме.

Пеле, напротив, служит образцом настоящего, преданного делу спортсмена. Эдсон, и Диего от природы были в равной степени одарены футбольным талантом. Однако никто из товарищей Пеле по команде не помнит случая, чтобы он нарушил спортивный режим. Чтобы ради собственной популярности хоть раз поступился командными интересами.

Другой бы на его месте, преодолев при росте 173 сантиметра планку на высоте два метра и пробежав стометровку быстрее, чем за 11 секунд, справедливо счел бы свои показатели уникальными для футболиста. А он продолжал настойчиво тренироваться, пытаясь доказать, что нет пределов для совершенства. Многие из его рекордов – по количеству забитых мячей, хет-триков – да всего не перечислишь, держатся до сих пор.

И ведь что удивительно, он, как и Марадона начинал свой путь с самых низов. А теперь перечень всевозможных почетных званий займет не одну страницу. Включая пост министра молодежи и спорта Бразилии. Так почему же огромная масса болельщиков тянется к Диего, а не к нему?

Потому что, мечтая, гораздо приятней рассчитывать на дар небесный, а не на умножение этого дара изнурительным трудом? Вдобавок еще сознавать всю тяжесть ответственности за свою невероятную популярность?! Это не слова. Как оказалось, 95 человек из 100 в различных уголках отлично знают, кто такой Пеле. А неграмотные бразильцы стали даже учиться грамоте, чтобы прочитать его книгу "Я – Пеле".

Фанаты Марадоны создали церковь – да, да, церковь! – своего кумира, где с отчаянной надеждой молятся на его лик. А поклонники Пеле активно используют имя и авторитет великого бразильца для развития и популяризации футбола, расширения спортивных связей между государствами, действуя во благо людей.

Лично для меня выбор стал очевиден очень давно. Многие помнят, как на чемпионате мира 1986 года Марадона забил рукой гол в ворота сборной Англии. И сделал это преднамеренно. Я видел матч по телевизору. Поначалу решил, что мне померещилось. Но дали повтор, потом еще…

Согласен, всякое в жизни случается. Даже неспортивное поведение не всегда становится поводом для глубокого разочарования. Меня возмутила трактовка. Диего на послематчевой пресс-конференции самодовольно заявив, что это была "рука бога". Как бы ни обижались на меня приверженцы Марадоны, совершенно очевидно, на кого подобная фраза была рассчитана. И у меня не возникло ни малейшего желания отнести себя к их числу.

Я не переношу фанатизма в любых его проявлениях. И, мягко говоря, не питаю симпатии к тем, кто его насаждает.

Марадона остается для меня весьма одаренным футболистом, от игры которого я получал огромное удовольствие.

Но великим спортсменом и гражданином я лично считаю Эдсона Арантиса ду Насименто. Легендарного Пеле, который, развеяв легенды, и сейчас продолжает работать на благо спорта! В 77 лет, которые ему исполнились сегодня. И если верить, что семерка – его любимая цифра, это число должно стать для него вдвойне счастливым.

А я, как, уверен, и вы, с удовольствием присоединяюсь к поздравлениям миллионов футбольных болельщиков!

Источник: Sputnik Грузия

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Теги:
легенда, футбол, Пеле
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