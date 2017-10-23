Рак убил одного из основателей шок-рок-проекта Marylin Manson

Гитарист Marylin Manson Скотт Миттчел Путески умер от рака в возрасте 49 лет. Фанатам он был известен под псевдонимом Дэйзи Берковитц

КИШИНЕВ, 23 окт — Sputnik, Ион Бурзум. Поклонников "готик-рока", "индастриал" и других пост-панковских направлений в музыке омрачило известие о смерти одного из основателей проекта Marylin Manson гитариста Скотта Миттчела Путески. Он скончался в понедельник, 23 октября, в возрасте 49 лет. Сообщения о смерти музыканта появились в соцсетях.

Путески покинул проект двадцать лет назад. Он написал для Marilyn Manson песни "Lunchbox", "Dope Hat" и др., которые принесли не только славу артисту, но стали визитной карточкой проекта.

Многие поклонники группы считали, что Marilyn Manson — это детище исключительно бывшего музыкального критика и журналиста Брайана Уорнера, который взял себе этот сценический псевдоним (он состоит из имени знаменитой американской киноактрисы Мэрилин Монро и фамилии маньяка-убийцы Чарльза Мэнсона). Тем не менее, ключевую роль в появлении проекта сыграл Скотт Путески, более известный под псевдонимом Дэйзи Берковитц. Мелькающие, словно в калейдоскопе, имиджи музыкантов — один другого страшнее, подчёркнутое внимание к оформлению альбомов, синглов и сценических постановок, извращённая шоугеничность в стиле "Какая великолпеная гадость!" явились для начала 90-х с их неопанковским отрицанием каких бы то ни было имиджей, хорошей порцией нашатыря в нос. Их первоначальное творчество высмеивало "продажный шоу-бизнес" в США. Но в последствии, проект сам стал весьма коммерческим.

Scott Putesky and I made great music together. We had our differences over the years, but I will always remember the good times more. Everyone should listen to “Man That You Fear” in his honor. That was our favorite. Публикация от Marilyn Manson (@marilynmanson) Окт 22 2017 в 9:25 PDT

"Мы со Скоттом Путески писали вместе великую музыку. У нас были разногласия, но я всегда буду помнить только хорошее. Включите в память о нем песню "Man That You Fear". Мы любили ее больше всего", — написал Мэнсон-Уорнер на своей страничке в Инстаграм.

Путески умер от рака. В сентябре 2013 года у музыканта нашли рак толстой кишки в четвертой стадии.

За всё своё творчество проект Marilyn Manson выпустил 10 студийных альбомов, 2 EP, 1 концертный альбом и 1 сборник хитов. Среди них 4 альбома группы были удостоены звания мультиплатинового, 5 золотых альбомов, 1 золотой сборник, 1 золотой видео-альбом и 7 альбомов группы попали в топ 10, включая два альбома номер один. VH1 поставили Marilyn Manson на 78 место лучших рок-групп в рейтинге "100 Greatest Artists of Hard Rock" Было продано около 65 миллионов пластинок во всём мире.