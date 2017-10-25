Великий и талантливый - вспоминая Муслима Магомаева

КИШИНЕВ, 25 окт — Sputnik. Ровно девять лет назад Муслим Магомаев ушел из жизни, оставив после себя огромное культурное наследие.

Исполнитель внес неоценимый вклад в развитие музыкального искусства не только Азербайджана, но и всего мира, отмечает Sputnik Азербайджан.

© Sputnik/ Vitaly Arutyunov Советский оперный и эстрадный певец народный артист СССР Муслим Магометович Магомаев, фото из архива

Певец появился на свет 17 августа 1942 года в Баку. Он окончил музыкальную школу Азербайджанскую музыкальную консерваторию, также проходил стажировку в Италии. Всесоюзная слава пришла к нему после выступления в Кремлевском Дворце съездов на заключительном концерте фестиваля азербайджанского искусства в 1962 году. Через год — в 1963 году в концертном зале имени Чайковского прошел его первый сольный концерт, и Магомаев стал солистом Азербайджанского театра оперы и балета.

© Photo: Boris Yelin Муслим Магомаев

В репертуар певца входило более 600 песен, а его дискография насчитывает 45 грампластинок и 15 компакт-дисков. К тому же Магомаев был известен не только как прекрасный певец, также он писал музыку для театра и кино, сочинял песни и очень любил рисовать. Народный артист награжден многими государственными и общественными наградами Азербайджана и России. В 1998 году он отошел от активной гастрольной и творческой работы и последние годы прожил в Москве. Занимался живописью и общественной деятельностью, вел свой сайт, общался с поклонниками.

Скончался Муслим Магомаев в Москве 25 октября 2008 года в возрасте 66 лет после продолжительной болезни. Артист похоронен на Аллее почетного захоронения в Баку.

В этом году также исполнилось 75 лет со дня рождения исполнителя и в связи с этим в Азербайджане и России прошло огромное количество мероприятий с участием деятелей культуры и искусства, почитателей его таланта. На доме в Баку, где когда-то жил артист, по указу президента Ильхама Алиева установлена мемориальная доска. Грандиозный юбилейный концерт, посвященный памяти Магомаева, прошел в Москве в Crocus City Hall с участием всемирно известных звезд.