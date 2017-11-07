Реставратор по фамилии Молда отмыл старинную картину от вековой грязи

Ролик, который выложил в твиттер арт-дилер из Великобритании Филип Молда, обретает бешеную популярность

КИШИНЕВ, 7 ноя – Sputnik. Интернет-пользователей восхитило очищение картины XVII века от вековой грязи. Ролик, на котором запечатлено это действие, стал хитом в социальной сети Twitter.

За сутки видео набрало почти 175 тысяч лайков. По сути, арт-дилер из Великобритании Филип Молда отмыл старинное полотно специальным составом.

A remarkable Jacobean re-emergence after 200 years of yellowing varnish 1/2 pic.twitter.com/yBGNGDcNd7 — Philip Mould (@philipmould) 6 ноября 2017 г.

Картина XVII века была покрыта желтым лаком.

"Невероятное возрождение картины эпохи Якова I после 200 лет пребывания под лаком", – написал автор поста в Twitter.

СМИ сообщают, что на картине изображена дама в красном платье. Произведение искусства Молда приобрел на одном из аукционов. О модели, кроме того, что ей на момент написания полотна было 36 лет, ничего неизвестно.