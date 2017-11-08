Молдтвит стал хитом соцсети: реставрация полотна XVII века нон-стоп

О произведении, купленном на аукционе, арт-дилер сообщает только то, что оно было написано в 1618 году

КИШИНЕВ, 8 ноя – Sputnik. Арт-дилер из Великобритании Филипа Молда опубликовал на своей странице в соцсети видео, на котором он отмывает старинную картину от вековой грязи. За сутки ролик собрал более 158 тысяч лайков и 64 тысячи ретвитов и стал новым хитом Twitter.

Молд опубликовал ролик накануне: на нем показано, как с помощью специального состава реставрируется полотно XVII века.

"Невероятное возрождение картины эпохи Якова I после 200 лет под лаком", – написал он.

A remarkable Jacobean re-emergence after 200 years of yellowing varnish 1/2 pic.twitter.com/yBGNGDcNd7 — Philip Mould (@philipmould) 6 ноября 2017 г.

К настоящему времени видео уже собрало более 158 тысяч лайков и более 64 тысяч репостов.

Картину Молд купил на аукционе. На полотне изображена женщина в красном платье, ее личность не известна. О произведении дилер сообщает только то, что оно было написано в 1618 году.

In response to those wanting sight of the uncleaned image of the #womaninred. All we know is she is 36 and it was painted 1618 (inscription) pic.twitter.com/3k8GYxvyJK — Philip Mould (@philipmould) 7 ноября 2017 г.​

Реставратор пообещал, что обязательно опубликует результаты полной очистки полотна.

A last smear from the chin removed. I will post an image of the completed picture as soon as it is ready. pic.twitter.com/K7TSl2XdqE

— Philip Mould (@philipmould) 6 ноября 2017 г.

Но, видимо, вдохновленный сумасшедшей популярностью и интересом, вызванным в соцсетях, решил не просто показать окончательный результат, но дать возможность своим читателям увидеть шаг за шагом сам процесс восстановления полотна, выставляя все новые и новые свидетельства разных этапов "второго рождения" старинного портрета.