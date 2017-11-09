Литпремия Дэвида Коэна присуждена "гиганту британской драмы 20 века"

Знаменитый британский драматург, чьи пьесы десятки лет пользуются неизменной популярностью у мировой театральной сцены, Том Стоппард стал лауреатом литературной премии Дэвида Коэна

КИШИНЕВ, 9 ноя — Sputnik. "Гигант британской драмы 20 века", известный британский драматург чешского происхождения, лауреат премии "Оскар" за лучший оригинальный сценарий — Том Стоппард получил одну из наиболее престижных британских премий в области литературы — премию Дэвида Коэна, сообщает Sputnik Абхазия со ссылкой на сайт The Guardian.

Премию Дэвида Коэна вручили восьмидесятилетнему Стоппарду за "выдающийся и прочный корпус неизменно творческих, инновационных и блестящих работ", назвав Стоппарда "гигантом Британской драмы 20 века".

Драматург прокомментировал получение премии: "Когда получаешь награду за достижения в жизни, то первая мысль: "Нет, пока рано". Затем думаешь: "Самое время, приятель."

Том Стоппард обладатель звания самого молодого драматурга, чью пьесу "Розенкранц и Гильденстерн мертвы" поставили в Национальном театре Лондона, когда автору было всего 29 лет. Он также известен широкой публике по участию в написании сценариев к фильмам "Бразилия", "Влюбленный Шекспир", адаптации сценария к фильму "Анна Каренина".

Литературная премия Дэвида Коэна вручается раз в два года с 1993 года.

Лауреатами могут стать романисты, драматурги, поэты, новеллисты, эссеисты, биографы и публицисты, которые являются гражданами Великобритании или Ирландии и пишут на английском языке.

Среди известных лауреатов премии — Дорис Лессинг, Мюриэл Спарк и Джулиан Барнс.

Размер премии, выплачиваемой лауреатам, составляет 40 000 фунтов стерлингов.