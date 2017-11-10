Netflix снимет сериал "Последние цари" о династии Романовых

Сериал о падении династии Романовых соединит документальную хронику и реконструкцию событий.

КИШИНЕВ, 10 ноя — Sputnik. Дорогостоящий сериал о падении династии Романовых под названием "Последние цари" снимает американская компания Netflix, сообщает РИА Новости.

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Компания купила права на съемки многосерийного фильма у кинокомпании Nutopia. Сериал будет состоять из шести эпизодов. Его выход запланирован на 2018 год, точная данная премьеры не сообщается.

Как пишет портал, сериал соединит документальную хронику и реконструкцию событий. В нем будет рассказано о падении династии и гибели Николая II и царской семьи.

Ранее — задолго до выхода в прокат — широкий общественный резонанс вызвал фильм "Матильда" об увлечении наследника российского престола — будущего императора Николая II — балериной Матильдой Кшесинской.