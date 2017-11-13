Музыкальная премия: Захарова вручила "Золотой граммофон" Софии Ротару

КИШИНЕВ, 13 ноя — Sputnik. В воскресенье на сцене Кремлевского дворца состоялась торжественная церемония известной музыкальной премии "Золотой граммофон". В числе награжденных оказались Светлана Лобода, Вера Брежнева, Макс Барских и другие артисты.

© Sputnik/ Александр Макаров Гимн Кишинева и София Ротару - видео советского периода

Прямая трансляция церемонии вручения, ведущими которой выступили Иван Ургант и Сергей Светлаков, велась на сайте премии.

Первым награду получила группа "Би-2", которая исполнила песню "Компромисс", следом за ними статуэтку вручили Полине Гагариной за композицию "Драмы больше нет", Максу Барских за его "Туманы".

В очередной раз без награды не остался Григорий Лепс — драгоценный граммофон ему принес хит "Что ж ты натворила". Среди постоянных победителей оказался и Стас Михайлов — на этот раз в сердца слушателей запала песня "Ты всё", а также София Ротару, которая исполнила композицию "На семи ветрах", и Филипп Киркоров — он получил награду в 22-й раз.

Кстати, Софии Ротару премию вручила официальный представитель МИД России Мария Захарова, об этом она написала у себя в социальной сети Facebook и разместила фото.

Пополнилась коллекция и нескольких дуэтов — Ирине Дубцовой и Леониду Руденко принес победу трек "Москва-Нева", Ани Лорак и рэпер Мот получили статуэтку за композицию "Сопрано", Николай Басков и Алина Август за песню "Ждать тебя".

Премия "Золотой граммофон" была учреждена Русским радио. За 22 года существования премии ее вручили более чем 500 российским артистам.