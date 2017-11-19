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AC/DC на сцене, архивное фото

Памяти Малькольма Янга: топ 5 самых лучших хитов AC/DC

© AFP/ Sara Johannessen
Культура
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Помним Малькольма Янга: фанаты AC/DC назвали 5 лучших песен группы

КИШИНЕВ, 19 ноя —Sputnik. Поклонники рок-музыки по всему миру вспоминают творческий путь Малькольма Янга, гитариста и одного из основателей легендарной австралийской рок-группы AC/DC. О смерти музыканта, который несколько лет страдал от деменции, в субботу, 18 ноября сообщили мировые СМИ.

В 2014 году Малькольм навсегда покинул AC/DC и завершил выступления по состоянию здоровья. Его место в группе занял его племянник Стивен. Малькольм был автором целого спектра хитов прославленной австралийской рок-группы, о нем говорили как о " перфекционисте и незаменимом человеке", который "с присущей ему самоотверженностью и преданностью был движущей силой группы".

Братья Малькольм и Ангус Янг родились в шотландском Глазго, затем переселились в Австралию и основали группу AC/DC в Сиднее в 1973 году. Группа считается одной из первопроходцев хард-рока и по праву входит в наследие "рок-н-ролльной волны" 70-х годов XX века вместе с такими колоссами как Led Zeppelin, Deep Purple, Iron Maiden или Scorpions.

Группа продала более 200 миллионов копий альбомов по всему миру и является одной из популярнейших в мире.

Фанаты AC/DC и любители музыки по всему миру вновь слушают сегодня величайшие хиты легендарной группы. Представляем вам 5 лучших записей AC/DC, по версии читателей авторитетного журнала Rolling Stone. С полным списком из 10 песен вы можете познакомиться здесь (на английском языке):

Back In Black (1980)

Альбом, который получил имя по названию этой песни, стал своеобразной эпитафией на смерть вокалиста Бона Скотта, который скончался во время работы над записью. Back in Black входит в третий по счету из самых продаваемых альбомов в истории рок-музыки. Опережают его только альбомы Thriller (Майкл Джексон) и The Dark Side of the Moon (Pink Floyd).

Thunderstruck (1990)

Есть легенда, что песня была написана после того, как самолет, на котором летел Ангус Янг, попал в грозовой фронт, и пассажиры получили, мягко говоря, незабываемые впечатления. По другой версии, песня родилась, когда на учениях музыканты наблюдали танки "Абрамс" во всей их красе. Правда, сам Ангус Янг рассказывал, что "всё началось с небольшого трюка, который я наигрывал на гитаре. Я показал его Мэлу и он сказал: "О, у меня есть неплохая идея по поводу ритма".

You Shook Me All Night Long (1980)

Изначально была записана для альбома Back in Black, в 1980 году вышла синглом. В 1986 году песня была включена в альбом Who Made Who, который стал саундтреком к фильму «Максимальное ускорение» по роману Стивена Кинга. В песне рассказано о том, как лирический герой провел всю ночь с потрясающей девушкой, которая вытряхнула из него всю дурь и показала ему, что такое настоящая жизнь. Ну, или как-то так.

Whola Lotta Rosie (1977)

От отсутствия женского внимания и недостатка алкоголя музыканты AC/DC не страдали. Не страдали настолько, что посвятили целую песню внезапному приключению (или опасному эксперименту) — даме с габаритами небольшого гиппопотама из Тасмании по имени Роузи, с которой один из членов коллектива якобы провёл ночь в мотеле Freeway Gardens Motel, в Северном Мельбурне. Надо понимать, как и героиня предыдущей песни в этом небольшом топе, она тоже показала музыканту, почем фунт лиха, и как в Мельбурне ковры выколачивают. Да, это был 1977-й, жизнь была прекрасна, всё было просто и весело.

Ride On (1977)

Еще одна запись из 1977-го. Песня первоначально вошла в альбом Dirty Deeds Done Dirt Cheap, а позже — в альбом Who Made Who. Эта нетипичная для AC/DC композиция — грустный, медленный блюз, почти баллада. В песне поется о том, как человек рамышляет об ошибках, которые совершил в жизни из-за неумеренного потребления алкоголя. Песню часто цитируют как одну из лучших в творчестве AC/DC. Вживую эту песню музыканты исполнили лишь однажды, в 2001 году, во Франции.

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Теги:
песни, рок, музыка, AC/DC, Австралия
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