Маньяк Мэнсон вдохновил Тарантино на новый экшен

КИШИНЕВ, 20 ноя — Sputnik, Ион Бурзум. Известный американский сценарист и режиссер Квентин Тарантино намерен снять новый фильм, сюжет которого будет основан на реальных событиях, сообщает сайт NME.
Но главной сюжетной линией новой ленты будут приключения начинающих актеров, которые пытались стать знаменитыми. Действие происходит в Лос-Анджелесе летом 1969 года. На роль Шэрон Тейт Тарантино пригласил актрису Марго Робби ("Отряд самоубийц", "Я, Тоня").
Также сообщается, что режиссер провел переговоры с Брэдом Питтом, Томом Крузом и Леонардо Ди Каприо о перспективах сняться в фильме. Кого Тарантино пригласил на роль Чарльза Мэнсона, пока неизвестно.
Планируется, что съемки начнутся следующим летом, продюсировать новый проект Тарантино будет Sony Pictures.
Чарльз Мэнсон, один из самых известных маньяков в истории США, скончался на днях в калифорнийской тюрьме в возрасте 83 лет, проведя за решеткой почти 50 лет. В конце 60-х прошлого века секта Мэнсона совершила ряд жестоких убийств. Самая известная жертва преступников — жена кинорежиссера Романа Полански Шэрон Тейт. Убийцы буквально исполосовали молодую актрису, которая была на девятом месяце беременности.
Считается, что секта Чарльза Мэнсона "Семья" была причастна порядка к 35 убийствам.