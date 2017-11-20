Тарантино не смог пропустить историю про Чарльза Мэнсона

Режиссер Квентин Тарантино снимет кино об убийстве жены Романа Полански, взяв за основу сюжета реальную трагедию, в которой была замешана секта маньяка Чарльза Мэнсона

КИШИНЕВ, 20 ноя — Sputnik, Ион Бурзум. Известный американский сценарист и режиссер Квентин Тарантино намерен снять новый фильм, сюжет которого будет основан на реальных событиях, сообщает сайт NME.

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Отмечается, что источник из окружения режиссера рассказал, что Тарантино сосредоточится на Чарльзе Мэнсоне и убийствах 1969 года, совершенных адептами его секты в Калифорнии. События в фильме будут разворачиваться на фоне жестокого убийства жены режиссера Романа Полански, актрисы Шэрон Тейт.

Но главной сюжетной линией новой ленты будут приключения начинающих актеров, которые пытались стать знаменитыми. Действие происходит в Лос-Анджелесе летом 1969 года. На роль Шэрон Тейт Тарантино пригласил актрису Марго Робби ("Отряд самоубийц", "Я, Тоня").

Также сообщается, что режиссер провел переговоры с Брэдом Питтом, Томом Крузом и Леонардо Ди Каприо о перспективах сняться в фильме. Кого Тарантино пригласил на роль Чарльза Мэнсона, пока неизвестно.

Планируется, что съемки начнутся следующим летом, продюсировать новый проект Тарантино будет Sony Pictures.

Чарльз Мэнсон, один из самых известных маньяков в истории США, скончался на днях в калифорнийской тюрьме в возрасте 83 лет, проведя за решеткой почти 50 лет. В конце 60-х прошлого века секта Мэнсона совершила ряд жестоких убийств. Самая известная жертва преступников — жена кинорежиссера Романа Полански Шэрон Тейт. Убийцы буквально исполосовали молодую актрису, которая была на девятом месяце беременности.

Считается, что секта Чарльза Мэнсона "Семья" была причастна порядка к 35 убийствам.