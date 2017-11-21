В США вручили телевизионную премию International Emmy-2017

Награду получили 11 претендентов, большинство из которых представители Великобритании

КИШИНЕВ, 21 ноя — Sputnik. В Нью-Йорке прошла церемония вручения престижной международной телевизионной премии International Emmy. Телепередачи из Бельгии, Великобритании, Германии, Канады, Норвегии, Турции и Франции отмечены международной академией телевизионных искусств и наук (International Academy of Television Arts & Sciences), сообщает РИА Новости.

Как сообщается на сайте The Hollywood Reporter, награду получили 11 претендентов, большинство из которых представители Великобритании.

"Телевидение, как показали сегодняшние победители, это универсальная форма выражения, которая пересекает границы культур, языков, границы стран", — заявил в связи с вручением награды президент академии Брюс Пэйзнер (Bruce L. Paisner).

Награду за лучшую мужскую роль получил британский актер Кеннет Чарльз Брана за роль детектива в британском сериале "Валландер". Лучшей актрисой по мнению телеакадемиков стала также представительница Великобритании Анна Фрил за роль в сериале "Марчелла".

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Награда в категории документальный фильм также досталась Великобритании, победителем стал сериал "EXODUS: Our Journey to Europe" — история беженцев, запечатленная самими беженцами.

СМИ отмечают, что почетную Международную премию основателей "Emmy" за вклад в съемки телефильмов должен был получить Кевин Спейси из популярного сериала "Карточный домик". Однако его награждение отменили из-за скандала о сексуальных домогательствах.

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Международная телеакадемия базируется в Нью-Йорке и объединяет представителей более 60 стран и более 500 медиакомпаний.