Хворостовский мог стать пианистом или рокером

КИШИНЕВ, 22 ноя — Sputnik. Знаменитый исполнитель оперы Дмитрий Хворостовский ушел из жизни в ночь на среду, 22 ноября. В 2015 году у артиста была диагностирована опухоль головного мозга. Все это время певец не прекращал борьбу за жизнь.

Дмитрий Хворостовский смог покорить сердца людей во всем мире и стать не просто звездой оперной сцены, но настоящим рокером и бунтарем, который сломал стереотипы об оперных исполнителях, всегда делал не так, как надо, а так, как хочется. Подробно об этом изложено в фактах, которые собрали журналисты Sputnik Беларусь.

Хворостовский широкую известность он получил в 1989 году после победы на Международном конкурсе вокалистов "Певец мира" в Кардиффе (Великобритания). В 1995 году Дмитрий Хворостовский был удостоен звания Народный артист России. Он был награжден российскими орденами Александра Невского (2015) и "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2017).

В декабре 2001 — марте 2002 года исполнил главные партии в новых постановках оперы Дж. Верди "Дон Карлос" и оперы Сергея Прокофьева "Война и мир".

В августе 2010 года Дмитрий Хворостовский впервые принял участие в престижном ежегодном оперном фестивале в Вероне (Италия), где выступил в роли графа ди Луна в опере Верди "Трубадур". Также в 2010 году Дмитрий блестяще исполнил партию Риголетто в одноимённой опере на сценах лондонского Covent Garden и венской State Opera.

В 2011 году спел в роли дожа в опере Верди "Симон Бокканегра", которая с огромным успехом прошла в "Metropolitan Opera" в Нью-Йорке.