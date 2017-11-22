Артисты и политики скорбят о смерти Хворостовского

КИШИНЕВ, 22 ноя – Sputnik. Народный артист России, всемирно известный оперный певец Дмитрий Хворостовский после продолжительной болезни скончался на 56-м году жизни ночью в Лондоне.
В конце июня 2015 года певец объявил, что страдает от опухоли мозга. 22 ноября известие о его смерти подтвердили члены семьи.
Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным, близким и поклонникам таланта Дмитрия Хворостовского в связи с кончиной артиста.
"Творчество Дмитрия Хворостовского является достоянием не только отечественной, но и мировой культуры", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.
Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким и всем поклонникам таланта Дмитрия Хворостовского в связи с кончиной артиста https://t.co/F025Rp505a— Президент России (@KremlinRussia) 22 ноября 2017 г.
В течение всего дня свои соболезнования выражают коллеги Хворостовского.
"Я тебя очень люблю, Димочка. Ангел наш, спи спокойно", — написала Народная артистка России, оперная певица Хибла Герзмава.
Хор Турецкого назвал Хворостовского "Артистом с большой буквы"."Огромная потеря для всех нас. Светлая память", — говорится в сообщении этого коллектива.
"Скажите, когда найдут Орудие против рака?… Царство Небесное Выдающейся Личности, покорившей планету! Опустела Без Вас Земля…", — написала Лолита.
"Ушел сегодня от нас навсегда Великий Артист. Вечная память. Дмитрий очень любил жизнь во всех ее проявлениях, был высочайшим профессионалом и безумно обаятельным человеком. С нами навсегда", — написал Народный артист России Александр Буйнов.
"Невероятная, невосполнимая утрата! Покойтесь с миром, Дмитрий. Спасибо за все", — говорится в сообщении шоумена Тимура Родригеза.
"Царствие тебе небесное, Дима", — написал Александр Маршал.
"Нет слов… Какая потеря… соболезнования родным и близким. Слезы", — написала в Instagram балерина Анастасия Волочкова.