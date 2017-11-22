Артисты и политики скорбят о смерти Хворостовского

Люди культуры и политики выражают соболезнования в связи с кончиной оперного певца Дмитрия Хворостовского

КИШИНЕВ, 22 ноя – Sputnik. Народный артист России, всемирно известный оперный певец Дмитрий Хворостовский после продолжительной болезни скончался на 56-м году жизни ночью в Лондоне.

В конце июня 2015 года певец объявил, что страдает от опухоли мозга. 22 ноября известие о его смерти подтвердили члены семьи.

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным, близким и поклонникам таланта Дмитрия Хворостовского в связи с кончиной артиста.

"Творчество Дмитрия Хворостовского является достоянием не только отечественной, но и мировой культуры", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким и всем поклонникам таланта Дмитрия Хворостовского в связи с кончиной артиста https://t.co/F025Rp505a — Президент России (@KremlinRussia) 22 ноября 2017 г.

​В течение всего дня свои соболезнования выражают коллеги Хворостовского.

"Я тебя очень люблю, Димочка. Ангел наш, спи спокойно", — написала Народная артистка России, оперная певица Хибла Герзмава.

Я тебя очень люблю, Димочка…. Ангел наш, спи спокойно…. Публикация от Hibla Gerzmava (@hiblagerzmava) Ноя 22 2017 в 1:14 PST

Хор Турецкого назвал Хворостовского "Артистом с большой буквы"."Огромная потеря для всех нас. Светлая память", — говорится в сообщении этого коллектива.

"Скажите, когда найдут Орудие против рака?… Царство Небесное Выдающейся Личности, покорившей планету! Опустела Без Вас Земля…", — написала Лолита.

Скажите, когда найдут Орудие против рака?…! Вместо гонки вооружений, лучше бы все умы мира бились над этим…! Царство Небесное Выдающейся Личности, покорившей планету!… Опустела Без Вас Земля… Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) Ноя 22 2017 в 2:45 PST

"Ушел сегодня от нас навсегда Великий Артист. Вечная память. Дмитрий очень любил жизнь во всех ее проявлениях, был высочайшим профессионалом и безумно обаятельным человеком. С нами навсегда", — написал Народный артист России Александр Буйнов.

"Невероятная, невосполнимая утрата! Покойтесь с миром, Дмитрий. Спасибо за все", — говорится в сообщении шоумена Тимура Родригеза.

"Царствие тебе небесное, Дима", — написал Александр Маршал.

Царствие тебе небесное,Дима!! Публикация от Александр (@marshalsinger) Ноя 22 2017 в 12:41 PST

"Нет слов… Какая потеря… соболезнования родным и близким. Слезы", — написала в Instagram балерина Анастасия Волочкова.

Нет слов…Какая потеря…соболезнования родным и близким. Слезы #хворостовский #потеря #боль Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Ноя 22 2017 в 1:19 PST



