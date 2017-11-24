В Бухаресте открыто дело о подозрительной смерти актрисы Стелы Попеску

В полиции Бухареста сообщили, что тело актрисы было доставлено в Национальный институт судебной медицины для проведения вскрытия с целью установить причину смерти

КИШИНЕВ, 24 ноя — Sputnik. Расследование смерти актрисы Стелы Попеску ведется Службой расследования убийств по разделу "Подозрительные смерти", координирует работу Прокуратура при трибунале Бухареста, отмечает Sputnik.md.

Полиция Бухареста подчеркивает, что в ходе вскрытия будут прояснены некоторые аспекты медицинского характера.

Актриса Стела Попеску была найдена без признаков жизни в собственном доме, в четверг, 23 ноября, в 15.50, экипажем скорой медицинской помощи SMURD. К моменту прибытия медиков она уже скончалась. Предполагается, что причиной смерти актрисы стал сердечный приступ.

Стела Попеску родилась 21 декабря 1935 года в селе Слобозия-Ходорожя района Орхей, в семье учителей.