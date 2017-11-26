Новых хитов нет, но тело ее живет: Мадонна взялась за старое

Поп-исполнительница, которая купалась в лучах славы в 80-х, 90-х годах прошлого века, а также в начале Миллениума, обнажилась и выложила в Instagram свои пикантные фото

КИШИНЕВ, 26 ноя — Sputnik. Поп-дива Мадонна, которая уже не выпускает хиты, решила напомнить своим поклонникам о себе серией новых фото.

В День благодарения певица разместила в Instagram снимок, на котором позирует топлес, а из одежды на ней — только бусы.

Публикация от Madonna (@madonna) Ноя 23 2017 в 10:59 PST

"Спасибо", — написала певица под фото.

Видимо, посчитав, что этого мало Мадонна в воскресенье опубликовала еще одно фото, на котором хвастается кремом и полностью татуированной спиной.

Публикация от Madonna (@madonna) Ноя 25 2017 в 9:05 PST

Мадонна Луиза Чикконе (Madonna Louise Ciccone). Родилась 16 августа 1958 года в Бей-Сити, штат Мичиган, США. Американская певица, автор песен, продюсер, танцовщица, писательница, актриса, кинорежиссёр, сценарист, предприниматель и филантроп.

Мадонна считается самой коммерчески успешной исполнительницей в истории по версии Книги рекордов Гиннеса с 300 миллионами подтверждённых лицензионных продаж. Time включил певицу в список "25 женщин прошлого столетия, обладающих наибольшей властью", оценив её влияние на современную музыку.

Тридцать лет назад Мадонна выпустила клип на песню Las isla Bonita. Эта композиция оказалась для неё первой, где звучали испанские мотивы. Мадонна предстаёт в роли скромной девушки в окружении символов католицизма и в то же время раскрепощённой танцовщицы в стиле фламенко.