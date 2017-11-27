Стало известно, кто победил на детском "Евровидении"

КИШИНЕВ, 27 ноя — Sputnik. В Грузии завершилось детское "Евровидение". По итогам выступлений россиянка Полина Богусевич набрала 188 баллов. Второе место заняла Грузия со 185-ю баллами. Третье место — Австралия. Замыкает пятерку призеров — Нидерланды и Беларусь соответственно. В десятку сильнейших также вошли Армения, Украина, Польша, Мальта и Сербия, отмечают наши коллеги из Sputnik Грузия.

Это вторая победа российского исполнителя в детском международном музыкальном конкурсе – для того, чтобы повторить успех "Сестер Толмачевых", России понадобилось девять лет.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код В Тбилиси состоялась пресс-конференция победительницы “Детского Евровидения 2017” россиянки Полины Богусевич

Главное – верить

Шанс на победу есть всегда, даже если ты находишься среди 16 талантливых детей из разных стран, сказала Полина на пресс-конференции.

"Я говорила раньше, что верю в свою победу. Но, я думаю, что все здесь были талантливыми. Однако у меня был шанс, хотя бы маленький процент победы… А теперь я думаю, что буду праздновать победу с моими родителями, родственниками, с моими друзьями и теми, кто меня поддерживал. Так что мы пойдем куда-то и просто отпразднуем", — рассказала она о своих ближайших планах.

С блестящей победой россиянку поздравил руководитель песенного конкурса "Евровидения" Ян Ола Санд.

"Уровень конкурса в этом году был очень высок и поэтому было крайне сложно предсказать победителя. Но в итоге это сделала именно ты…Я думаю, что у тебя, Полина, было фантастическое представление. Ты — достойный победитель", — сказал Ян Ола Санд.

Кто поддержал Россию?

Наивысшую оценку — 12 баллов, россиянка получила от Грузии, Португалии, Австралии и Македонии. 10 баллов России подарили Беларусь и Кипр. Жюри Польши, Голландии и Мальты отдали российской участнице по 8 баллов, по 7 – Сербия и Албания. Наименьшие оценки России поставили Ирландия и Украина (5 баллов), Армения (4 балла) и Италия – 2 балла.

Не время для путешествий

Среди других вопросов от журналистов, был и такой: "Полина – с корейскими корнями. И не планирует ли она отправиться с концертами по миру и распространять конкурс в тех странах, где он меньше всего популярен, или где о нем вообще не знают. Например, в Корее". На что Богусевич ответила:

"В Корее я была всего лишь один раз. Мои родители из Казахстана. Честно, я думаю, что для меня сейчас не время путешествовать по странам с концертами. Я думаю, что сейчас я для этого не готова. Я буду много стараться, работать, делать что-то. А ездить с концертами в другие страны, петь и доносить до слушателей то, что у меня есть на сердце – это может быть позже…".

Следующий шаг

Но заманчивые цели на будущее Полина Богусевич себе все-таки ставит, и в первую очередь это – взрослое "Евровидение".

"Я не хвалю себя и не думаю, что я сейчас такая суперзвезда… но то, что произошло сегодня для меня это реально серьезный шаг. И я считаю, что с этого можно идти дальше. То есть все конкурсы, в которых я участвовала до этого – "Голос.Дети", "Детская Новая волна" и многие другие, это была как подготовка к этому серьезному шагу, который случился сегодня. Я буду готовиться. У меня сейчас будет два года перерыва между детскими и взрослыми конкурсами. Я буду работать, я буду делать все, что будет возможно, чтобы побывать на взрослом "Евровидении". Потому что у нас огромная страна, огромная страна – значит огромная честь", — сказала Полина.