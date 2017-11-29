Полина Богусевич рассказала, что привело ее к победе на "Евровидении"

КИШИНЕВ, 29 ноя — Sputnik. Победительница "Детского Евровидения 2017" Полина Богусевич призналась, что к успеху ее привело предыдущее поражение.

В интервью журналистам Sputnik Грузия девушка рассказала, что ее закалил телевизионный конкурс "Голос.Дети", в котором она участвовала ранее.

"Тогда для меня это было очень серьезным шагом. Я очень переживала. Конечно, самым большим ударом для меня стал мой уход уже во втором испытании. Для меня это стало реальной потерей. Сегодня я понимаю, что это был толчок. Все случилось так, как должно было случиться. Возможно, если бы я тогда осталась в проекте, сегодня не держала бы в руках хрустальный микрофон", — уверена Богусевич.

Говоря о своих планах на будущее, девушка призналась, что хотела бы побывать в Японии.

"Моя самая большая мечта — это полет в Японию. Я просто обожаю эту культуру. Их искусство, творчество, еда, образ этой страны доводят меня до восторга", — сказала Богусевич.

"Детское Евровидение" завершилось на днях в Грузии. Россиянка Полина Богусевич, исполнив песню "Крылья" и набрала 188 баллов. На втором месте оказался участник из Грузии Григол Кипшидзе с композицией "Голос сердца" (185 баллов). Третьей стала Изабелла Кларк из Австралии (172 балла).

В следующем году песенный конкурс пройдет в Белоруссии.