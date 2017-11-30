В Галерею Уффици во Флоренции ударила молния

К счастью, по словам директора, никто не пострадал

КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. Молния ударила утром в четверг, 30 ноября, в здание Галереи Уффици во Флоренции, сообщает РИА Новости.

"Ни произведения искусства, ни люди в результате этого инцидента не пострадали", — сообщил директор всемирно известного музея Эйке Шмидт, немецкий историк искусства, с 2015 года возглавляющий самый посещаемый музей Италии.

По словам Шмидта, после удара молнии сразу же сработала автоматическая установка газового пожаротушения, в результате чего одно из помещений на чердаке музея заполнилось газовым огнетушащим веществом.

Затем этот газ попал в систему кондиционирования воздуха, и над крышей Галереи Уффици появилось облако "дыма", вызвавшее обеспокоенность флорентийцев.

Однако никакого пожара на самом деле не произошло.

"К нам в галерею немедленно прибыли пожарные, которые установили динамику происшедшего", — сказал Шмидт. Директор также отметил, что в ближайшее время работа музея возобновится в обычном порядке.