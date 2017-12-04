В Синае на День Румынии люди пели "Катюшу", известную русскую песню, первому исполнению которой в следующем году "стукнет" 80 лет

КИШИНЕВ, 4 дек — Sputnik. Занимательное видео опубликовал на своей странице в facebook пользователь из Румынии Laurentiu Fugaru.

Оказывается, в Национальный день Румынии, который отмечался первого декабря, любят петь русские песни.

В румынской Синае несколько десятков человек в ходе празднеств в честь Национального дня Румынии исполнили знаменитую "Катюшу", одну из тех песен, которая помогала Красной армии раз за разом побеждать в Великой Отечественной войне.

Напомним, что во многих странах мира в течение нескольких месяцев проходили песенные флешмобы — сотни людей в России, Украине, Молдове, Беларуси, США, Канаде, Израиле, Германии, Бельгии, Голландии и других государствах исполняли любимые многими песни. Преимущественно это были популярные народные русские композиции >>>

Песня "Катюша" была впервые исполнена в СССР в 1938 году. Автор музыки — Матвей Блантер, автор слов — Михаил Исаковский.

Есть версия, что именно из-за этой песни советские солдаты во время Великой Отечественной войны дали прозвище "Катюша" боевым машинам реактивной артиллерии серии "БМ".