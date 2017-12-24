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Грандиозный финал детского международного конкурса Ты супер! Танцы на НТВ

Время нового или как продолжается проект "Ты супер! Танцы"

© Photo: PR НТВ
Культура
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Тема:
Конкурс "Ты супер! Танцы" (38)
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Подарок участникам проекта "Ты супер! Танцы", новогоднее настроение и волшебство. Кого, когда и как встречает зимний Петербург

КИШИНЕВ, 24 дек — Sputnik. 23 декабря, суббота, финал конкурса "Ты супер! Танцы", финал которого зрители и участники ждали на протяжении нескольких месяцев. Победители объявлены, призы розданы, а дети готовы  отправиться в свою новую захватывающую жизнь.

Емилия Данич, Татьяна Унтилова и Ольга Шумейко
© Sputnik / Miroslav Rotari
Участницы из Молдовы покоряют шоу "Ты супер! Танцы"

И все это за восемь дней до самого долгожданного праздника в году — Нового года.

Новый год — совершенно особенное время, время чудес и признаний, время долгожданных подарков и исполнения желаний, но главное — это время нового! Новых начинаний, новых впечатлений, новых возможностей и конечно новых побед!

  • Финал шоу Ты супер! Танцы
    Финал шоу "Ты супер! Танцы"
    © Photo: НТВ
  • Финал шоу Ты супер! Танцы
    Финал шоу "Ты супер! Танцы"
    © Photo: НТВ
  • Финал шоу Ты супер! Танцы
    Финал шоу "Ты супер! Танцы"
    © Photo: НТВ
  • Маргарита Симоньян
    Маргарита Симоньян
    © Photo: НТВ
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© Photo: НТВ
Финал шоу "Ты супер! Танцы"

Именно поэтому Международное информационное агентство и радио Sputnik подарило участникам проекта "Ты супер! Танцы" возможность провести эту волшебную предновогоднюю неделю в Петербурге. Подарок конкурсантам прямо в эфире финального состязания вручила главный редактор агентства Маргарита Симоньян.

Город на Неве подарит им огромное количество незабываемых впечатлений не оставив ни одного из них равнодушным. На улицах уже царит праздничное настроение, в воздухе веет волшебством, жители в предновогодней суете. 

А тем временем участники, один за одним, пребывают в Северную столицу, радуясь встрече друг с другом, ведь многие из них не виделись по несколько недель. Уже совсем скоро их ждут зажигательные танцы, приятные сюрпризы и самые неожиданные встречи. 

Тема:
Конкурс "Ты супер! Танцы" (38)
Теги:
Ты супер, танцы, финалисты, Санкт-Петербург, Россия
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