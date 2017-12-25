Стали известны кандидаты на главную номинацию премии "Оскар"

Известно, что лонг-лист претендентов на звание "Лучший фильм года" включает 341 картину, из него в шорт-лист попадут от пяти до десяти фильмов

КИШИНЕВ, 25 дек — Sputnik. Американская академия кинематографических искусств и наук представила предварительный список номинантов на главную номинацию премии "Оскар".

© AFP/ GABRIEL BOUYS Ужесточены правила награждения премией "Оскар"

Лонг-лист претендентов на звание "Лучший фильм года" включает 341 картину, сообщает Sputnik Литва. В итоговую номинацию могут попасть от пяти до десяти фильмов.

Среди номинантов оказались фильмы "Зови меня своим именем" Луки Гуаданьино, "Секретное досье" Стивена Спилберга, "Прочь" Джордана Пила, "Дюнкерк" Кристофера Нолана.

Кроме того, в списке представлены "Звездные войны: последние джедаи" Райана Джонсона, "Бегущий по лезвию 2049" Дени Вильнева, "Красавица и чудовище" Билла Кондона, "Тор: Рагнарек" Тайка Вайтити, "Чудо-женщина" Пэтти Дженкинс.

В лонг-листе также оказалась картина "Все деньги мира", в ней был заменен актер Кевин Спейси из-за обвинений в домогательствах.

Среди фильмов-претендентов на премию "Оскар" присутствует лента "Нелюбовь" российского режиссера Андрея Звягинцева. Организаторы премии ранее сообщили, что картина вошла в шорт-лист в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

Сама 90-я церемония награждения пройдет в Лос-Анджелесе 4 марта.

Награда за лучший фильм присуждается ежегодно c 1929 года. По правилам академии, на премию могут быть номинированы художественные фильмы длительностью от 40 минут, при этом они должны демонстрироваться в прокате любого коммерческого кинотеатра Лос-Анджелеса не менее семи дней.