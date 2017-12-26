"Игра престолов" стала самым популярным сериалом уходящего года

КИШИНЕВ, 26 дек — Sputnik. Сервис "Амедиатека" назвал десятку наиболее популярных среди зрителей в 2017 году сериалов, сообщает Российская Газета.

На первом месте рейтинга оказался фэнтези-эпик "Игра престолов". На втором "уверенно расположился" Паоло Соррентино с драмой "Молодой папа". Замыкает тройку лидеров триллер с элементами детектива "Большая маленькая ложь" от Жан-Марка Валле.

В список также вошли фантастическая вестерн-драма "Мир Дикого Запада", "Твин Пикс", "Викинги" и другие.

Из российских сериалов лидерами уходящего года стали сочная драма со шпионским уклоном "Оптимисты" от Алексея Попогребского и недавний хит с Константином Хабенским "Троцкий".