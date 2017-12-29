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Актер Фрунзик Мкртчян

Фрунзик Мкртчян - тот, кого назвали "солнцем"

© Sputnik/ Мангасарян
Культура
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В пятницу, 29 декабря, - день памяти Фрунзика Мкртчяна

Ани Липаритян, Sputnik Армения

Двадцать девятого декабря 1993 года не стало народного артиста СССР Фрунзика Мкртчяна.

Незаурядный актер, Мкртчян добавляет телеканалам рейтинги даже сегодня, когда его нет. Ведь стоит включить телевизор, показывающий фильм с Фрунзиком в главной роли, то появляется желание досмотреть картину до конца.

Юморной, что свойственно типичному ленинаканцу (ныне – гюмрийцу), разговорчивый, но одновременно – грустный и скрытный, он производил на зрителя неизгладимое впечатление. Sputnik Армения собрал несколько интересных фактов о великом актере.

Памятник героям фильма Мимино в Тбилиси
© Sputnik/ Александр Имедашвили
Памятник героям фильма "Мимино" в Тбилиси

"Я вам один умный вещь скажу, но только вы не обижайтесь…"

С самого детства Фрунзик Мкртчян мечтал стать актером, в юности судьба свела его с драматическим кружком, где он и начал постигать азы актерского мастерства.

Однажды с ним случилась интересная история: когда Мкртчян вышел на сцену во время своей первой крохотной роли, где должен был сказать одну маленькую фразу: "Вам письмо от князя", то весь зал начал смеяться.

Конечно, юного актера это смутило, и он "сымпровизировал", произнеся: "Знаете, сами передавайте князю это письмо – мне некогда, у меня дела". Это вызвало у зрителей восторг и смех, однако Фрунзик в недоумении скрылся за кулисами, где его коллеги тоже смеялись.

Все дело в шляпе

Армянский виолончелист, реставратор и любитель народных инструментов Манук Арутюнян рассказал Sputnik Армения одну интересную историю: как однажды Фрунзик Мкртчян "случайно" подарил ему свою шляпу.

"Я когда-то выступал с ансамблем "Гандзер" в Доме офицеров, который в свое время находился недалеко от площади Ленина. В один из дней репетировал, как вдруг в комнату зашел человек. Интересно, но сначала "зашел нос", а потом он сам – Фрунзик Мкртчян", — рассказал Арутюнян.

Мастерская Манука Арутюняна
© Sputnik/ Karen Yepremyan
Мастерская Манука Арутюняна

Мастер поделился, что сначала он просто играл и не видел, кто под шляпой. Но стоило Фрунзику поднять голову, как Манук сразу понял – это он, всеми любимый актер.

"Фрунзик сказал мне: "как красиво звучит твоя виолончель…". А я тогда экспериментировал и играл произведения европейских композиторов на армянский лад, с нашими национальными мотивами… После этого он подошел, сказал "Браво"", — поделился Манджут.

Удивлению музыканта не было предела, когда Фрунзик снял свою шляпу, надел ему на голову, повернулся и ушел.

"Храню эту шляпу уже много лет. Очень ее люблю, с ней связана интересная история. В свою мастерскую специально принес большой пень орехового дерева, чтобы повесить головной убор на него. Ведь даже в этом куске дерева есть жизнь. Не хотелось шляпу вешать на стену",- сказал Манук, указав рукой на чистый и ухоженный аксессуар.

"Буба джан"

Фрунзик Мкртчян был общительным, но загадочно молчаливым. Его скрытность не мешала ему завоевать симпатии, любовь окружающих, а также завести близких друзей. Одним из них стал грузинский актер Вахтанг Кикабидзе, у которого на стене дома висит копия носа друга.

Создатели фильма Мимино
© Sputnik/ Галина Кмит
Создатели фильма "Мимино"

"Журналисты из Еревана привезли. Копия по параметрам совпадает с оригиналом. Я так думаю. Кстати, Фрунзик не любил говорить о своем носе. Однажды я пошел к нему на спектакль "Сирано де Бержерак". 

В середине постановки у Фрунзика должен был быть огромный монолог о носах. Я с нетерпением ждал этого эпизода, но в исполнении Мкртчяна монолог продлился секунд 30, не больше. После спектакля я поинтересовался у Мкртчяна, зачем он так сократил классику, на что Фрунзик ответил: "Буба-джан, какому армянину приятно, когда долго говорят о его большом носе?", — как-то поделился Кикабидзе в беседе со СМИ.

Фрунзик Мкртчян и Вахтанг Кикабидзе в Москве гостинице Россия во время съемок кинофильма Мимино.
Архив
Фрунзик Мкртчян и Вахтанг Кикабидзе в Москве гостинице "Россия" во время съемок кинофильма "Мимино".

"Странное имя" и удивительный нос

Брат всенародного любимца — Альберт Мкртчян, по сей день возглавляющий Ереванский театр имени М.Мкртчяна, рассказал занятную историю.

"Вообще-то родители назвали своего первенца Фрунзиком. Наверное, в честь советского военачальника Михаила Фрунзе. В тридцатых годах армян обвиняли в национализме, вот они и стали давать детям странные имена. Появились Роберты, Альберты, Фрунзики. А когда много лет спустя Театр им. Сундукяна, в котором работал брат, гастролировал по Ливану, местные армяне назвали его Мгером. Это библейское имя, которое в переводе означает "солнце".

Брат актера уверяет, что Фрунзик никогда не переживал из-за своей неординарной внешности или большого носа.

В действительности, это то, что придавало актеру особый шарм, и тем он и запоминался советскому и современному зрителю.

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Теги:
артист, кино, театр, Фрунзик Мкртчян, СССР, Армения, Культура и искусство
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