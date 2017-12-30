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Филипп Киркоров

Киркоров может написать песню для участника Евровидения из Молдовы

© Sputnik. РОМАН ШАНТАР, ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВА
Культура
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Российский исполнитель Филипп Киркоров заявил СМИ, что примет участие в Евровидении - 2018 в качестве продюсера одного из зарубежных участников

Ион Бурзум для Sputnik Молдова

Звезда российской эстрады, Народный артист РФ Филипп Киркоров спустя несколько лет снова решил принять участие в музыкальном конкурсе "Евровидение". Об этом артист заявил в интервью "КП".

© Sputnik/ Stringer
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Киркоров напомнил, что разочаровался в этом шоу два года назад, когда певец Сергей Лазарев, которого он продюсировал, занял третье место.

"Я согласился в этом году принять приглашение от одной из стран, которая солидарна с политикой моего президента. Иначе я бы ни за что не встал под любой другой флаг. Надеюсь, в этом году Россию наконец оценят по достоинству", — отметил Киркоров в интервью.

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Он добавил, что согласился написать песню только потому, что поменялись люди в руководстве EBU.

Киркоров пока не назвал имя будущего протеже. По гипотезе журналистов Sputnik Молдова этот участник или эта участница может быть из нашей республики. По крайней мере есть два аргумента, почему это могло бы быть так.

Во-первых, известно, что мэтр российской эстрады попал на музыкальный "Олимп" благодаря Молдове.

Киркоров в своих интервью часто отмечал, что свою артистическую карьеру, он начал в середине 80-х и именно в Молдове с песнями композитора Петре Теодоровича. Кроме того,
в карьере артиста сыграли важную роль и другие молдаване. Александр Раю, бывший администратор группы "Екоу", который тесно сотрудничал с Петре Теодоровичем, композитор Олег Баралюк, который на протяжении 15 лет был рядом с ним в различных музыкальных проектах. Первый продюсер Филиппа Киркорова тоже был из Молдовы. А именно кишиневец Илья Бершадский.

Второй аргумент: Киркоров высоко оценил выступления молдавских групп SunStroke Projekt и Doredos на Евровидении и "Новой волне" соответственно.

— Я люблю этих молдаван, они для меня number one, — сказал Киркоров про Doredos. И добавил: "Я за молдаван болел и на "Евровидении", за SunStroke Project". 

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Впрочем, эти два аргумента могут оказаться всего лишь домыслом. Тем более, что пока неизвестно кто именно будет представлять Молдову на Евровидении в 2018 году. Ясно одно: у нас и без Киркорова артисты добиваются внушительных результатов. Земля у нас такая —богата на таланты.

Теги:
певцы, евровидение 2018, Киркоров, эстрада, Россия
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