Топ-10 лучших цитат Толкиена – ко дню рождения Профессора

КИШИНЕВ, 3 янв — Sputnik. Третьего января 1892 года родился Джон Рональд Руэл Толкиен — английский писатель и поэт, переводчик, лингвист, филолог, профессор Оксфордского университета.
Но для нас Толкиен известен не этим, а авторством своих знаменитых книг "Хоббит, или Туда и обратно", "Властелин колец" и "Сильмариллион". Эти книги составляют единое собрание сказок, стихов, историй, искусственных языков и литературных эссе о вымышленном мире под названием Арда и его части — Средиземье. В 1951-1955 годах для обозначения большей части этого собрания Толкиен использовал слово "легендариум".
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Кстати, многие авторы писали произведения в жанре фэнтези и до Толкиена, однако из-за большой популярности и сильного влияния на жанр многие называют Толкиена отцом современной фэнтези-литературы.
После смерти Толкиена его сын Кристофер выпустил несколько произведений, основанных на обширном корпусе заметок и неизданных рукописей отца.
В 2008 году британская газета The Times поместила Толкиена на шестое место в списке 50 величайших британских писателей с 1945 года.
Представляем вашему вниманию 10 избранных цитат из произведений Толкиена.
- Хотелось бы мне, чтобы это случилось в другое время — не в мое. — И мне бы тоже, да и всем, кто дожил до таких времен. Но выбирать не дано. Мы можем только решить, как распорядиться своим временем.
- Удача — штука капризная, не стоит её искушать.
- Не осложняй себе жизнь запоздалыми сожалениями.
- Когда бы все мы ценили не только золото, а еду, веселье и песни, этот мир был бы гораздо приятнее.
- Мир и вправду полон опасностей, и в нем много темного, но много и прекрасного. Нет такого места, где любовь не была бы омрачена горем, но не становится ли она от этого только сильнее?
- Прийти слишком поздно — хуже, чем никогда.
- Мир, который нас окружает, огромен. Ты можешь оградить себя стеной и запереться от этого мира, но самого мира тебе не запереть.
- Кто ищет, тот всегда найдет — приблизительно так высказался Торин, напутствуя молодых гномов. Но учтите, прибавил он, находишь обычно не то, что искал.
- К тому времени Фродо все еще был в возрасте, который хоббиты считают безответственным: между детством и тридцатью тремя годами.
- Поражение неминуемо ждет лишь того, кто отчаялся заранее.
По материалам из открытых источников