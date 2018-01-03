Led Zeppelin гремит басами - Джону Полу Джонсу 72 года

Бессменный бас-гитарист Led Zeppelin Джон Пол Джонс отмечает в среду свое 72-летие

КИШИНЕВ, 3 янв — Sputnik. Третьего января 1946 года в Англии родился Джон Пол Джонс (настоящее имя Джон Ричард Болдуин) — британский музыкант-мультиинструменталист, музыкальный продюсер, композитор, аранжировщик, наиболее известный как басист и клавишник группы Led Zeppelin.

Псевдоним "Джон Пол Джонс" ему предложил взять приятель Эндрю Луг Олдхэм (в будущем — менеджер Rolling Stones). Источником вдохновения послужил французский постер к фильму с тем же названием.

В 2011 году признан одним из лучших бас-гитаристов всех времён согласно опросу, проведённому журналом Rolling Stone.

Джон начал играть на фортепиано в возрасте шести лет под руководством отца — аранжировщика и саксофониста Джо Болдуина, участника многих биг-бэндов 1940-1950-х годов.

Впервые участником рок-группы (она называлась The Deltas) Джон Пол Джонс стал в возрасте 15 лет.

В течение многих лет Джонса принято было считать самым малозаметным участником Led Zeppelin. Хотя вклад Джона Пола Джонса в творчество группы не подлежит сомнению.

По материалам из открытых источников