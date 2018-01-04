Топ-10 главных цитат Альбера Камю в годовщину гибели классика

КИШИНЕВ, 4 янв — Sputnik. Четвертого января 1960 трагически погиб Альбер Камю, французский прозаик, философ, эссеист, публицист, лауреат Нобелевской премии по литературе.

© Sputnik/ Sergei Pyatakov Яркие цитаты Евгения Примакова

Камю погиб мгновенно в результате автокатастрофы, произошедшей в Провансе — автомобиль, на котором он ехал в Париж, вылетел с дороги и врезался в дерево.

Камю было всего 46 лет, но то, что вышло из-под его пера, вошло в золотое наследие мировой культуры. Предлагаем несколько высказываний, принадлежащих этому классику французской литературы.