Топ-10 главных цитат Альбера Камю в годовщину гибели классика

КИШИНЕВ, 4 янв — Sputnik. Четвертого января 1960 трагически погиб Альбер Камю, французский прозаик, философ, эссеист, публицист, лауреат Нобелевской премии по литературе.
Камю погиб мгновенно в результате автокатастрофы, произошедшей в Провансе — автомобиль, на котором он ехал в Париж, вылетел с дороги и врезался в дерево.
Камю было всего 46 лет, но то, что вышло из-под его пера, вошло в золотое наследие мировой культуры. Предлагаем несколько высказываний, принадлежащих этому классику французской литературы.
- Осознание того, что мы умрем, превращает нашу жизнь в шутку.
- Физическая ревность есть в большей мере осуждение самого себя. Зная, о чем способен помыслить ты сам, ты решаешь, что и она помышляет о том же.
- Дочь горшечника Дибутада увидела на стене тень своего возлюбленного и обвела его профиль кинжалом. Благодаря этому рисунку ее отец изобрел стиль росписи, украшающей греческие вазы. В основе всех вещей лежит любовь.
- После определенного возраста каждый человек отвечает за свое лицо.
- Я не хочу быть гением, мне хватает тех проблем, с которыми я сталкиваюсь, пытаясь быть просто человеком.
- В жизни должна быть любовь — одна великая любовь за всю жизнь, это оправдывает беспричинные приступы отчаяния, которым мы подвержены.
- Великий вопрос жизни — как жить среди людей.
- Воля — то же одиночество.
- Гений — это ум, знающий свои пределы.
- Если людям, снедаемым глубокой тоской, улыбается счастье, они не умеют скрыть этого: они набрасываются на счастье, словно хотят сжать его в объятиях и задушить из ревности.