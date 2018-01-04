Звездные болезни: Кардашьян рассказала об испорченном празднике

Новый год для популярной американской звезды реалити-шоу Ким Кардашьян чуть ли не обернулся трагедией.

КИШИНЕВ, 4 янв — Sputnik. Три новогодних дня американская светская львица армянского происхождения Ким Кардашьян провела в больнице. Об этом сообщила сама звезда реалити-шоу, пишет Sputnik Армения.

"Конец года был сложным, так как я видела, как моего ребенка подключили к кислородному аппарату. Мой драгоценный мальчик такой сильный! Мы три ночи провели в больнице. Пневмония – ужасная вещь", — написала Ким.

Кардашьян также в посте поблагодарила всех медсестер и врачей, которые круглосуточно работают и оказывают людям помощь.

Ранее армянская красавица обскакала Бейонсе в пятерке самых популярных мировых селебрити.

Ким Кардашьян опередили Анджелина Джоли, Тейлор Свифт, Джастин Бибер и Селена Гомес, которая оказалась на почетном первом месте.