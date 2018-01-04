Легенда о Тилле: свой день рождения празднует вокалист Rammstein Тилль Линдеманн - музыкант, поэт и несостоявшийся спортсмен

КИШИНЕВ, 4 янв — Sputnik. Четвертого января родился фронтмен метал-групп Rammstein Тилль Линдеманн.

Тилль также пишет стихи. Он — автор сборников стихов "Messer" ("Нож"), "In stillen Nächten" ("В безмолвии ночи"). Также он снялся в восьми фильмах и даже имеет образование пиротехника.

Отец Линдеманна — художник, писатель детских сказок, поэт. Отец при жизни хотел, чтобы его сын стал поэтом, и, в сущности, так и произошло. Мать Тилля была журналисткой, работала на радио и неплохо рисовала.

Тилль был членом сборной ГДР на чемпионате Европы по плаванию среди юниоров. Он должен был выступать на Олимпиаде'80 в Москве, но это ему не удалось.

Из-за того, что в "годы оны" в Риме Тилль посещал секс-шоп, его вызывали на допросы в Штази, службу безопасности ГДР.

До прихода в Rammstein Тилль играл на ударных в панк-рок-группе First Arsch.

По материалам из открытых источников