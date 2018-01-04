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Певец Элвис Пресли, 1972 год

Бессмертие короля: что пел, а что никогда не исполнял Элвис Пресли

© AP Photo /
Культура
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Сегодня, 8 января, "Королю рок-н-ролла" Элвису Пресли исполнилось бы 83 года. Его альбомы разошлись по всему миру тиражом, перевалившим за миллиард копий.

КИШИНЕВ, 8 января — Sputnik, Иван Бурзум. Об Элвисе говорят: это человек, изменивший популярную музыку XX века. Впрочем, и в XXI веке его голос громко звучит из современных динамиков.

А знаете ли вы, что если бы родителям Элвиса хватило денег на велосипед, о котором мечтал будущий король рок-н-ролла в свои 11 лет, то, возможно у короля было бы сейчас другое имя. А так, денег хватило только на гитару…Знаки судьбы, все-таки, существуют.

Самые яркие факты не менее яркой жизни Элвиса смотрите  в лонгриде от Sputnik Беларусь.


Элвис Пресли ушел из жизни сорок лет назад, но поклонники до сих пор слушают песни, которые он исполнял. Мало кто из его фанатов знает, что их кумир не писал песен. Но он был потрясающим аранжировщиком, не зная при этом нотной грамоты.

Элвис изменял мелодию, ритм, настроение песен, он изменял слова, строки и целые куплеты…После его исполнения песня уже никогда не была прежней. Часто по незнанию поклонники короля рок-н-ролла приписывали ему песни, к которым он не имел совершенно никакого отношения. Например, Only You. Эту песню исполняла популярная в США в середине 50-х годов группа The Platters.

Или еще одно заблуждение, что Unchained melody тоже прославил Пресли. Хотя, он спел один лишь раз на одном из концертов, но никогда не записывал её в студии и не издавал на своих дисках. Эта композиция уже была популярна благодаря The Righteous brothers.

В то, что Элвис жив, верит, наверное, половина его старых и новых фанатов. После его смерти, которую они считают инсценировкой. где только его не видели — от Южной Америки до его родного Грейсленда в штате Теннесси. Существуют тысячи фотографий, на которых, как утверждают их авторы, запечатлен Король в новом обличье.

Теги:
звезда, рок-н-ролл, песни, Элвис Пресли, мир
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