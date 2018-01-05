Топ-10 интересных цитат Умберто Эко

КИШИНЕВ, 5 янв — Sputnik. Пятого января 1932 года родился Умберто Эко.
Это итальянский писатель, публицист, учёный и философ.
Эко — автор романов "Имя розы", "Маятник Фуко", "Остров накануне" и других произведений, а также — ряда научных монографий, посвященных семиотике, культуре, литературным интерпретациям и т.д.
Sputnik публикует десять интересных цитат Умберто Эко:
- Книги пишутся не для того, чтоб в них верили, а для того, чтобы их обдумывали. Имея перед собою книгу, каждый должен стараться понять не что она высказывает, а что она хочет высказать.
- "А вы, — настаивал я с юношеским упрямством, — разве не совершаете ошибок?" "Сплошь и рядом, — отвечал он. — Однако стараюсь, чтоб их было сразу несколько, иначе становишься рабом одной единственной".
- Если дурак говорит вам, что все вокруг дураки, тот факт, что он сам дурак, не значит, что он говорит неправду. Если же он скажет, что все остальные дураки, "как и он", то проявит тем самым свой ум.
- Только мелкие люди кажутся совершенно нормальными.
- Что такое любовь? На всём свете ни человек, ни дьявол, ни какая-нибудь иная вещь не внушает мне столько подозрений, сколько любовь, ибо она проникает в душу глубже, нежели прочие чувства. Ничто на свете так не занимает, так не сковывает сердце, как любовь. Поэтому, если не иметь в душе оружия, укрощающего любовь, — эта душа беззащитна и нет ей никакого спасения.
- Поскольку вымышленная среда куда уютнее естественной, мы пытаемся читать жизнь так, будто она тоже является художественным произведением.
- Ученые иногда больше узнают от писателей, нежели от своих машин.
- Неудачники (и самоучки) по знаниям всегда превосходят человека преуспевающего, ибо тому достаточно преуспевать в чем-нибудь одном, он не тратит время на прочее; а энциклопедичность — признак невезучести. Чем больше вошло кому-то в голову, тем меньше у него вышло в реальной жизни.
- Но высшая мудрость состоит в том, чтобы знать, что ты узнаешь все на свете слишком поздно. Все становится понятно тогда, когда нечего понимать.
- Против демократии есть только это единственное верное средство — общенародное голосование.