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Умберто Эко

Топ-10 интересных цитат Умберто Эко

© AFP/ PHILIPPE DESMAZES
Культура
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Топ-10 интересных цитат Умберто Эко, который родился пятого января 1932 года

КИШИНЕВ, 5 янв — Sputnik. Пятого января 1932 года родился Умберто Эко.

Миланский кафедральный собор
© Sputnik/ Антон Денисов
Мир простился с выдающимся писателем и философом Умберто Эко

Это итальянский писатель, публицист, учёный и философ.

Эко — автор романов "Имя розы", "Маятник Фуко", "Остров накануне" и других произведений, а также — ряда научных монографий, посвященных семиотике, культуре, литературным интерпретациям и т.д.

Sputnik публикует десять интересных цитат Умберто Эко:

  • Книги пишутся не для того, чтоб в них верили, а для того, чтобы их обдумывали. Имея перед собою книгу, каждый должен стараться понять не что она высказывает, а что она хочет высказать.
  • "А вы, — настаивал я с юношеским упрямством, — разве не совершаете ошибок?" "Сплошь и рядом, — отвечал он. — Однако стараюсь, чтоб их было сразу несколько, иначе становишься рабом одной единственной".
  • Если дурак говорит вам, что все вокруг дураки, тот факт, что он сам дурак, не значит, что он говорит неправду. Если же он скажет, что все остальные дураки, "как и он", то проявит тем самым свой ум.
  • Только мелкие люди кажутся совершенно нормальными.
  • Что такое любовь? На всём свете ни человек, ни дьявол, ни какая-нибудь иная вещь не внушает мне столько подозрений, сколько любовь, ибо она проникает в душу глубже, нежели прочие чувства. Ничто на свете так не занимает, так не сковывает сердце, как любовь. Поэтому, если не иметь в душе оружия, укрощающего любовь, — эта душа беззащитна и нет ей никакого спасения.
  • Поскольку вымышленная среда куда уютнее естественной, мы пытаемся читать жизнь так, будто она тоже является художественным произведением.
  • Ученые иногда больше узнают от писателей, нежели от своих машин.
  • Неудачники (и самоучки) по знаниям всегда превосходят человека преуспевающего, ибо тому достаточно преуспевать в чем-нибудь одном, он не тратит время на прочее; а энциклопедичность — признак невезучести. Чем больше вошло кому-то в голову, тем меньше у него вышло в реальной жизни.
  • Но высшая мудрость состоит в том, чтобы знать, что ты узнаешь все на свете слишком поздно. Все становится понятно тогда, когда нечего понимать.
  • Против демократии есть только это единственное верное средство — общенародное голосование.

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Теги:
умные мысли, цитаты, Умберто Эко, Культура и искусство
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