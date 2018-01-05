Умер израильский писатель, уроженец исторической Молдовы

КИШИНЕВ, 5 янв — Sputnik. Израильский прозаик и поэт Аарон (Эрвин) Аппельфельд умер в возрасте 85 лет.

Аарон Аппельфельд — один из известнейших литераторов Израиля, писавший на иврите, несмотря на то, что он не знал этого языка в детстве. Родным языком писателя был немецкий язык, но он также говорил на идише, украинском, русском, английском и итальянском языках.

Это языковое многообразие не случайно — будущий писатель родился в Черновцах в состоятельной семье. Сообщается, что его родители дома говорили на рафинированном немецком, избегая даже буковинского диалекта этого языка. Идиш ребёнок выучил, проводя лето у бабушки и дедушки в Карпатских горах, в местной общине садагурских хасидов — религиозной еврейской общине.

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Во время Великой Отечественной войны и немецко-румынской оккупации края восьмилетний первоклассник Аппельфельд вместе со своим отцом был заключен в черновицкое гетто, а затем был депортирован в один из концентрационных лагерей Транснистрии — так режим Антонеску называл "провинцию" на левом берегу Днестра, включая часть Одесской области УССР тех лет. Еще в Черновцах нацисты застрелили мать будущего писателя на глазах мужа и сына…

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Аппельфельд бежал из лагеря и скрывался в течение трех лет до прихода Красной армии, в которую вступил и служил поваром. С армией дошёл до Югославии. После войны Аппельфельд провел несколько месяцев в лагере для перемещенных лиц в Италии. В 1946 году он эмигрировал в Палестину — за два года до объявления независимости Израиля. Он воссоединился со своим отцом, после того как нашёл его имя в списках Еврейского агентства. К этому времени, по воспоминаниям самого Аппельфельда, он говорил на разговорной смеси русского, украинского, идиша и немецкого языков, и практически не умел писать ни на одном из них.В Израиле Аппельфельд завершил формальное школьное образование и выучил иврит, язык, на котором он начал писать. Его первыми литературными произведениями были рассказы, но постепенно он перешёл к романам. После службы в армии, Аарон закончил Еврейский университет в Иерусалиме по отделению идиша и литературы, которую изучал под руководством основателя отделения идиша, литературоведа Дова Садана.

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Первую книгу написал на иврите в возрасте 25 лет, это была книга "Король из плоти и крови" Моше Шамира. Позже в интервью писатель признался в том, что ужасно мучился над ней, потому что она была написана на иврите Мишны (один из древних священных текстов иудаизма — ред.) и ему пришлось искать каждое слово в словаре.

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В 1958 году Аппельфельд вошёл в круг собиравшихся на квартире писателя Лейба Рохмана (1918-1978) пишущих на идише литераторов (А. Суцкевер, Г. Лейвик, Опатошу).

Аппельфельд жил в последние годы жизни в городе Мевасерет-Цион и преподавал литературу в Университете имени Бен-Гуриона в Негеве.

Аппельфельд был награжден Литературной премией имени Бялика, Премией Израиля, Национальной премией еврейской книги, немецкой премией Нелли Закс, французской премией Медичи, премией "Индепендент", был иностранным почётным членом Американской академии искусств и наук.

По материалам из открытых источников